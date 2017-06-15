Очередное обновление Nissan Terrano обошлось внедрением нескольких новых функций, но повод для журналистского тест-драйва есть. Понимая, что пресса может и заскучать, организаторы предложили еще раз убедиться в том, что Terrano — далеко не безобидный «паркетник», а достойный носитель легендарного имени. Машины мы не жалели, и вот что выяснили.





Обновлений — минимум, и все в списке оборудования

Nissan Terrano обновляется второй раз. В прошлый раз мы встречались с ним ровно год назад. Поводом для той встречи послужил первый рестайлинг. Хотя нет, не рестайлинг — в стиле как раз ничего не поменялось. Это была плановая модернизация, затронувшая силовые агрегаты: моторы стали экологичнее и мощнее, а полный привод в семействе Terrano наконец подружился с «автоматом» (у Duster это слияние произошло в начале 2014 года).



Все изменения 2017 модельного года проявились в интерьере Terrano. Но чтобы их рассмотреть, нужно досконально знать этот автомобиль

Да, так уж сложилось, что более дорогой в цене Terrano догоняет своего родственника французской марки. Обновление 2017 года — это очередная ликвидация отставания. И вновь — во внешности ничего нового. Все изменения коснулись только интерьера. Итак, загибайте пальцы: появилась система «ЭРА-Глонасс» с кнопкой экстренного вызова помощи, впервые стал доступен электрообогрев лобового стекла, магнитола и навигационная система (доступная только в самой богатой версии Tekna) — совершенно новые. Точно такие же, как в Renault.



Новая «большая» мультимедиа заимствована у Renault и входит в оснащение только самой дорогой комплектации Terrano

Также была обновлена видеокамера заднего вида — она дает более четкую и ясную картинку, которую можно видеть на 7-дюймовом дисплее той самой новой мультимедийной и навигационной системы. Но, как и в Renault, не имеет траекторных подсказок.

Изменились передние сиденья: их профиль стал удачнее, подушка — немного длиннее. Также появился удобный (и обыденный для большинства машин) механизм регулировки водительского кресла по высоте — с рычажком-домкратом.



Вместе с новым рулем у Terrano появился и круиз-контроль с ограничителем скорости

Кроме того, Terrano 2017 модельного года получил новое рулевое колесо, понадобившееся для установки на нем клавиш управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Прежде этих функций у Terrano не было вообще. За компанию изменили и селектор АКП — он выполнен в более современном и привлекательном стиле.



Неожиданное и необязательное новшество — симпатичный и удобный селектор «автомата»

И последняя глава прошедшего обновления — дистанционный и программируемый запуск двигателя, серийно доступный во всех комплектациях, за исключением базовой Comfort. Собственно, это всё, что нужно знать об обновленном Nissan Terrano.



Бесключевой доступ для Terrano не предлагается вовсе, зато после обновления мотор можно запустить дистанционно с брелока

Мордой в грязь

Но AUTO.TUT.BY приехал не на статичную презентацию, а на тест-драйв. Организаторы не дали ни одного повода заскучать за рулем обновленных машин. Проложенный маршрут тест-драйва довольно быстро свернул с ровного асфальта на сельские дороги. У коллег из российских изданий их «качество» (именно так, в кавычках) не вызвало никаких эмоций, а вот у меня не раз глаза то широко открывались от изумления, то щурились от страха.

Дорог нет, есть только направления. Площадь асфальтового покрытия на большинстве трасс местного значения едва превышает площадь выбоин. Порой местные автомобилисты едут просто по обочине — она ровнее и без ям. Но становится понятно, для чего Nissan Terrano такая бронебойная и невозмутимая подвеска: он без напряжения, ударов и пробоев стелет по остаткам асфальта. Нет никакой необходимости лавировать между ям, но стоит объезжать крупные выбоины просто ради того, чтобы не разбить покрышки об их края.



Terrano создан для езды по разбитым и истерзанным дорогам. Он может мчать по ним во вполне шоссейном темпе

— Тест-драйв носит антураж дачной поездки, — говорили организаторы. Поэтому мы не раз съезжали с шоссе, где асфальт лежал, пожалуй, только «по документам». Первая же гравийная дорога впечатлила размахом: ее ширина метров десять, но для езды в обоих направлениях пригодна только одна колея. Всё вокруг нее — влажная глина, по которой быстрее 40 км/ч не разгонишься даже на Terrano — собьет с курса, размотает и выкинет с дороги. Поэтому едем в колее, периодически сбавляя скорость до пешеходной, чтобы разминуться со встречными машинами.



Мокрая грязь и глина — отличный повод повеселиться за рулем Terrano

Затем относительно ровная колея сменяется широченным ухабистым проселком, с ямами глубиной до полуметра. Для Terrano и такой рельеф — не испытание. Но испытание для организма, так как возникающая вертикальная раскачка оказывает неприятные знакопеременные нагрузки на вестибулярный аппарат. А машина-то играючи справляется, подвеска не стучит, не пропускает ударов. Главное, не вскочить в яму на торможении — иначе случится неприятный «бум». По самому ухабистому рельефу Nissan Terrano едет без поломок и потерь. «Убить» его трудно, если специально не нарываться на неприятности.



На самом деле Terrano проедет везде, где есть хоть какая-нибудь протоптанная дорожка

Но организаторы нашли, чем нас удивить: мы свернули в лес. Лесная дорожка лишь поначалу казалась обыденным испытанием. Продвигайся, объезжая пни и коряги. Колея довольно мелкая, геометрические параметры кроссовера позволяют миновать препятствия, не задевая их ни свесами, ни днищем. А потом начались лужи, топкие, глубиной по колено, если не больше. Это даже не лужи, а залитые жижей колеи.

— Проскакиваем их ходом. Не отпускаем «газ». Не застреваем, — наставляет по рации инструктор, едущий за рулем подготовленного внедорожника. Первую лужу все машины проходят с эффектными брызгами. Во второй к густому всплеску грязной воды добавляются шорохи и удары, приходящиеся то ли в днище, то ли в подвеску.



Глубокие лужи или подтопленные колеи могут таить неприятные сюрпризы. Как выяснилось, задний бампер может пострадать первым, если дорожный просвет Terrano неожиданно «закончится»

— Машина номер 1, остановитесь и верните на место бампер, — коллеги из едущей следом машины помогли разгадать загадку о происхождении ударов и шорохов. На выезде из лужи мой Terrano то ли загреб лишнего бампером, то ли сильно притерся к грунту… В общем, из заднего бампера отщелкнулась серебристая вставка, имитирующая стальную защиту. Но она встает на место на удивление просто — достаточно легкого нажатия пальцем.

Да и сам бампер в целом крепится надежно, хотя на некоторых машинах он рвался сзади справа — вдоль по линии от фонаря до лючка под буксировочный крюк. Когда бампер задевает за землю, то выгибается назад, попутно отщелкивается «защитная» вставка и в самом крайнем случае рвется пластик возле крышечки.



Первая жертва серьезных внедорожных покатушек — серебристая вставка заднего бампера. К счастью, она легко и без проблем встает на свое место

Похоже, ни один задний бампер предоставленных организаторами Nissan Terrano не пережил лесных луж. Самой коварной оказалась последняя. Те, кто не жалел «газа», пролетали ее насквозь, выдавливая кубометры болотной жижи. Но за такую храбрость машина практически лишалась заднего бампера.

Те водители, кто старался быть аккуратнее, неминуемо «усаживали» машину — посреди лужи колея становилась гораздо глубже. Дорожного просвета Nissan Terrano явно не хватало в этом испытании. Застрявшую машину вытягивали назад, и после пары наставлений ее водитель переставал осторожничать — ударял по акселератору. И снова — брызги, волны, грязь во все стороны. И жертва в виде заднего бампера.



После зацепа за грунт и сильного отгибания назад бампер Terrano рвался вдоль встроенного фонаря

Мне трудно обзывать Terrano кроссовером. Машина спроектирована так, что большинство внедорожных невзгод ее не останавливают. Да, у Terrano нет вожделенной рамы и «понижайки», его бамперы не слишком прочны. Но будем честны — его владельцам все это не нужно. И без них этот кроссовер — вполне себе внедорожник.

А на дорогах, где нужна скорость, а не проходимость, Nissan Terrano легок, послушен и комфортен с поправкой на относительную бюджетность. Очень многим нужна машина с универсальными способностями. И они есть у Terrano.

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Nissan Terrano Рабочий объем, см3 1998 Максимальная мощность, л. с. 143 Максимальный крутящий момент, Нм 195 Максимальная скорость, км/ч 174 Разгон с 0 до 100 км/с, с 11,5 Расход топлива, л/100 км городской 11,3 средний 8,7 Длина, мм 4315 Ширина, мм 1822 Высота, мм 1695 Колесная база, мм 2673 Клиренс, мм 210