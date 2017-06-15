Клубника подешевела до 2,5 рублей, на прилавках появились малина и лисички. Что почем на Комаровке

Белорусскую клубнику продают уже от 2 рублей 50 копеек, и на прилавках можно встретить первую отечественную малину и землянику. FINANCE.TUT.BY рассказывает о ценах и ассортименте на главном рынке столицы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

Огурцы Помидоры Редис Картофель 1,17−3,5 рубля 2,25−10 рублей 1,5−3 рубля 0,4−2,5 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 2,5−10 рублей 2−7,5 рублей 3,5−7 рублей 3,5−10 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Клубничная «биржа» рухнула: еще неделю назад самая дешевая белорусская ягода стоила 4 рубля 50 копеек, а теперь — от 2 рублей 50 копеек. «Сейчас действительно клубничный сезон», — говорят на рынке. Ценник на клубнику из Брестской и Минской областей не поднимается выше отметки в 5 рублей, зато импортная дороже: украинская — до 5 до 6 рублей, польская — от 7 рублей 50 копеек до 10 рублей. Кусаются цены на первую землянику и малину, которые уже появились на прилавках, — но и на эту ягоду есть свои покупатели.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Вслед за клубникой сдает позиции и черешня: неделю назад лакомиться лучшими образцами можно было за 18 рублей за килограмм, а теперь молдавская, турецкая, узбекистанская и украинская ягоды стоят не больше 10 рублей. Дешевеют и персики: ценник в пределах от 2 до 7 рублей 50 копеек. Есть не только испанские, но и чилийские! Нектарин из Испании и Греции — от 2 рублей 50 копеек до 7 рублей, абрикосы из Испании и Узбекистана — от 3 рублей 50 копеек до 7 рублей.

Немного подорожали огурцы — от 1 рубля 17 копеек до 3 рублей 50 копеек. Самые дешевые по-прежнему с агрокомбината «Ждановичи». Поднялась стоимость помидоров: неделю назад за килограмм просили от 1 рубля 8 копеек, теперь от 2 рублей 30 копеек. Цена на импортные из Польши, Испании, Украины доходит до 10 рублей. Черри — от 3 до 6 рублей 50 копеек.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Прошлогодний картофель все дешевле: от 40 копеек до 2 рублей за килограмм. Молодой картофель из Украины и Беларуси продают от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек. Не исчезает с прилавков редис — от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей. И уже появились лисички из белорусских лесов!