Куда пойти в выходные в Минске: 11 идей бюджетного отдыха

Погода налаживается, а вместе с ней организаторы мероприятий предлагают большой выбор летних фестивалей на любой вкус. Как можно отдохнуть в Минске с бюджетом до 12 рублей или без лишней копейки в кармане? AFISHA.TUT.BY по традиции представляет вашему вниманию 11 самых ярких из бюджетных ивентов.





Где: пл. Свобода, 4. Когда: 16 июня, 19.00. Сколько: вход свободный.

В эту пятницу на площади Свободы откроется новое летнее место. Итальянское меню, фирменные коктейли, концерты, а так же диджей-сеты и вечеринки ждут гостей новой террасы. «Двор» расположился в историческом месте — в уютном дворике по адресу: пл. Свободы, 4.





Где: к/т «Ракета», пер. Рабочий, 3. Когда: 16 июня, 21.00; 18 июня, 19.00. Сколько: от 3,5 рубля.

«Самокритика буржуазной собаки» — одна из самых смешных комедий если не всего лета, то июня точно. Впрочем, понять этот юмор куда легче, если у вас хватит сноровки улавливать отсылки к Марксу, фильмам Годара и Пазолини, например. Но даже если нет, не обходите фильм молодого немецкого дарования Юлиана Радльмайера стороной. Это, пожалуй, хипстерское, но очень близкое молодым людям кино о юношеских левых идеях, максимализме и таких понятных проблемах, как налаживание отношений с противоположным полом. «Я едва ее знал, но провел много часов на ее странице в Facebook».

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.



indian-centre.ru

Где: Центр творчества Центрального детского парка им. Горького. Когда: 17 июня, начало в 9.50. Сколько: бесплатно.

21 июня 2015 года все мировое сообщество любителей и профессионалов йоги, включая Беларусь, отметило I Международный день йоги. В этом году 17 июня с 10.00 до 12.00 в парке Горького пройдет III Международный день йоги. Организатор мероприятия — посольство Индии в Минске при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Приглашаются все желающие, вход свободный. Не забудьте взять с собой коврик для занятий. Сбор у главной сцены парка в 9.50.



Фото из архива. Автор: Ольга Трон, Ольга Синяк

Где: «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9). Когда: 17 июня в 10.30. Сколько: бесплатно.

Радио Unistar организует проект «Лето в большом городе» уже третий раз. В этом году к танцам добавятся утренние занятия по разным видам фитнеса. Проект будет проходить в четверг и субботу на территории ТРЦ Galleria Minsk.

Каждое субботнее утро радио Unistar приглашает заниматься спортом на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk. Преподаватели фитнес-клубов Минска будут знакомить с различными фитнес-направлениями. Участие бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться на сайте .

Дни национальных культур — юрта в Верхнем городе и рок-шоу





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 17 июня, с 12.00 Сколько: бесплатно

Праздники национальных культур продолжаются в Минске по субботам. «День культуры Казахстана» состоится на площадке у минской Ратуши 17 июня — начнется он с мастер-класса по приготовлению казахского блюда баурсак. Кроме того, в Верхнем городе можно будет познакомиться с бытом казахов — даже заглянуть в настоящую юрту.

Гости «Дня культуры Казахстана» смогут посмотреть на национальные бои казакша курес, посетить экспресс-уроки казахского и мастер-класс по национальным танцам. В конце праздника на сцене в Верхнем городе выступит рок-группа CherMen.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Kraj.by

Где: парк Победы, пр-т Победителей. Когда: 17 июня, с 14.00. Сколько: бесплатно.

В основе четвертого по счету фестиваля — концепция «Беларусь — крыніца натхнення!». Старт празднику даст конкурс «Огонь танца». По итогам выступлений жюри определит лучшие молодежные танцевальные коллективы Минска.

Будут работать интерактивные площадки молодежных субкультур: ВМХ-райдеров, роллеров, косплея, уличных танцев, стритболистов. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по файер-шоу и сразиться в поединке, используя краски холи. Завершится фестиваль пиротехническим шоу.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а). Когда: 17 июня, 14.00. Сколько: бесплатно.

Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Андрей Авадюнь, Виталий Кузьмин и другие. В Каретном дворике к вечеру можно будет услышать «Оркестр Фишера» и поучаствовать в открытом мастер-классе Dance Cafe.



Фото из архива. Автор: Игорь Ремзик, TUT.BY

Где: на базе Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо (Минский район). Когда: 17−18 июня, с 12.00. Сколько: 1 день — 12 рублей (в день мероприятия — 15 рублей); 2 дня — 19 рублей (в день мероприятия — 25 рублей); дети до 10 лет (включительно) — бесплатно. Купить билет

Начнется программа с высадки воздушного десанта. После чего над Озерцом разгорится настоящая баталия — импровизированное воздушное сражение. Программа продолжится показательными выступлениями самолетов Zlin, Як-52, «Икарус», вертолетов, мотодельтапланов и другой авиатехники.

На главной сцене фестиваля гостей ожидают выступления артистов и интерактивные конкурсы. 17 июня на сцене будут зажигать группы «Без билета» и «Нейро Дюбель». 18 июня музыкальный марафон продолжится выступлениями ŠUMA и J:MOPC.





Где: «Дримлэнд», ул. Орловская, 80. Когда: 17−18 июня, с 12.00. Сколько: 5 рублей, детям до 12 лет бесплатно.

Второй в этом сезоне фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет 17−18 июня в парке «Дримлэнд». Гостей июньского фестиваля ждет обновленный фудкорт из более чем 50 участников. Два дня мастер-классов и вкусной еды гарантируют шеф-повара и популярные блогеры.

На своих местах останутся 2 сцены с музыкой от белорусских команд и уличных музыкантов, летний хендмейд-маркет «ЦЕХ32», чилаут-зона с кальянами, уличный кинотеатр.





Где: «Трактор» (ул. Ванеева, 3), площадка у Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Когда: 17 июня, 16.00, 19.00. Сколько: вход свободный.

Минскому «Динамо» 18 июня исполняется 90 лет. В честь юбилея клуба на стадионе «Трактор» состоится матч ветеранов минского «Динамо» и московского «Спартака».

После матча праздник переместится на проспект Победителей, на площадку у Дворца спорта, где болельщиков будет ожидать развлекательная программа. Кульминацией праздника станет праздничный концерт с участием J: МОРС, 25/17, «Дай Дорогу!». Начало — в 19.00.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: площадь Свободы. Когда: 17 июня, 20.00. Сколько: бесплатно.

Следующий концерт состоится 17 июня. Хедлайнером вечера будет бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили) — лучший джазовый исполнитель Латинской Америки 2000 и 2004 гг., номинант American Music Awards 2005. Он выступит с трубачом Кристианом Кутюрруфо (Чили) и барабанщиком Назаром Реджеповым (Туркменистан). Также зрителей ждет встреча с концертным оркестром Бориса Мягкова и «Трио Константина Горячего».

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время летом в городе. Так, в Минске открылся аквапарк «Дримлэнд» , в этом сезоне здесь наконец заработали горки. Ранее AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и нашла закрытые террасы в центре Минска, где дождь и ветер не страшен, и 7 новых террас Минска, о которых вы можете не знать. Обратите внимание на список оборудованных мест для приготовления еды на углях в черте города.