Полетели! Как леди-босс - 2017 вертолетом управляли

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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банк а представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

«Леди Босс — 2017» в шаге от финала. Какими яркими, непредсказуемыми, а порой даже опасными были задания конкурса! За время участия в проекте участницы пережили весь спектр эмоций! Казалось, чем еще можно удивить претенденток на титул главной бизнесвумен страны?

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— Специалисты говорят, что не стоит «смешивать» обучение управлению морским и воздушным суднами. Мол, подходы абсолютно разные — легко не будет. А никто на проекте «Леди Босс» простых путей и не ищет! Так возникла идея спустя три дня после гонок на яхтах предложить леди-босс стать пилотессами вертолета. И все получилось! Самые успешные бизнесвумен страны на собственном примере еще раз доказали, что нет ничего невозможного! — рассказала Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».

Этап «Покорение воздуха» прошел в парке-музее интерактивной истории «Сула» . Это волшебное место не первый раз принимает у себя в гостях участниц проекта о женском бизнесе. И здесь всегда есть чем удивить своих друзей.









— Так, обувь придется некоторым из вас поменять — каблуки оставляем для похода в ресторан, — окинул взглядом леди-босс Вячеслав Коваленко, пилот первого класса, инструктор-экзаменатор парка-музея интерактивной истории «Сула». — Телефоны переводим в авиарежим — дела подождут.

Быстро и без разговоров, еще на земле, леди выполняли все указания пилота. Еще бы — в авиации мелочей нет! Вячеслав дал дамам несколько уроков теории управления вертолетом. Можно ли разобраться в этом за несколько часов? Конечно, нет! Только годы практики могут породнить с небом. Однако начинать с чего-то нужно. Итак, самые успешные бизнесвумен страны готовы покорить воздушную стихию.













— Я всегда говорю, что женщины намного аккуратнее, чем мужчины, в управлении вертолетом. Ответственнее и сосредоточеннее. Поэтому, дамы, думаю, все у нас сегодня получится! — дал напутственное слово Вячеслав.

«А может, мы просто в роли пассажиров побудем?», «Я могу отсюда, с земли, на вертолет в небе посмотреть», «Ни за что бы не совершила такой поступок, если бы не проект», — говорили перед полетом участницы.

Но девушкам удалось побороть свой страх и волнение. Тем более когда рядом пилот с многолетним стажем. Пора действовать!













Вертолет взлетал, кружил в воздухе, садился. Пилотессы-новички за штурвалом менялись, но одно чувство — чувство безграничной свободы — оставалось неизменным! «Это невероятно! Я влюбилась в небо, полет!» — делились леди, выходя из вертолета.









— Конечно, было видно, как дамы волновались, боялись. Да это и нормально! Не каждый день им вертолетом управлять приходится (улыбается). Однако для первого раза все справились на «отлично». С таким рвением и усердием можно не только небо, но и весь мир завоевать. Надеюсь, девушки захотят испытать эти эмоции еще раз, — поделился мнением о работе с участницами Вячеслав Коваленко.









И действительно, каждый полет неповторим. Поэтому поинтересуемся у самих пилотесс, что там ощущается и видится сверху.

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— Думаю, строки всем известной песни «первым делом, первым делом самолёты…» приобретают совершенно другой смысл для тех, кто хоть раз в жизни пилотировал самолет или вертолет. Это не только покорение высоты, это покорение себя. Небо не простит суеты, легкомыслия и безответственности. Сидя в кресле пилота, я была максимально внимательна и сконцентрирована. Но это не помешало мне резко наклонить вертолет на бок при первом же взлете. Все взбодрились! Второй не менее резкий маневр не заставил себя долго ждать. Женщины завизжали… И только наш инструктор Вячеслав был абсолютно спокоен и уверен. Скажу честно, всю красоту и великолепие природы парка-музея интерактивной истории «Сула» я смогла в полной мере увидеть и ощутить только когда оказалась на высоте птичьего полета. Красота потрясающая! Мне совсем не хотелось возвращаться на землю. Я сразу вспомнила классика — «Отчего люди не летают, как птицы?»

— Покорение воздуха манило с детства: я всегда с замиранием сердца следила за маленькой точкой в небе. И мечтала стать ну если не летчиком, так хотя бы стюардессой. Мечты сбываются! Я сама всеми своими четырьмя конечностями (руками и ногами одновременно) управляла вертолетом… Настоящим! И даже сумела сделать на нем маневр.

Конечно, рядом сидел совершенно невероятный тренер Вячеслав, терпеливо в стотысячный раз объясняющий: «Нежно-нежно ручку, легонько, вертолет — он, как женщина, ласку любит». Я смотрела влюбленными глазами на все эти хронометры, лампочки, ручки — и ровным счетом ничего не понимала.

А за окном — такая красота! Все просто из головы сразу вылетает: куда, на что нажимать?

Спасибо Вячеславу! Приземлились мягко!

И всю ночь мне снилось, как я летела куда-то в прекрасном вертолете! Сон прошел, а восторг от полета останется со мной еще долго-долго (улыбается).

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— В проекте «Леди Босс — 2017» нам предстояло покорить воду (дважды — на байдарках и яхтах) и воздух — на вертолете. Вода хоть как-то была близка, по крайней мере плавать умею, а значит, и на веслах идти смогу, и под парусом… А вот к вертолету я близко никогда не подходила, и тем интереснее стал этап «Покорение воздуха».

Нас инструктировал и сопровождал в полете настоящий мастер своего дела — Вячеслав. В воздухе он не давал девушкам спуска, но выполняя его четкие указания, мы смогли почувствовать себя на некоторое время покорителями воздуха. Спасибо организаторам конкурса и Вячеславу за подаренное чувство полета.

Также хочется еще раз поблагодарить Парк истории «Сула» за атмосферу покоя, национальную красоту и замечательную кухню!

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— До взлета жутко нервничала, но как поднялись на высоту — страх сменило чувство восторга! Земля такая красивая: леса, поля, озера.

Впечатления первого управления вертолетом из тех, что не забываются. И поэтому важно не просто взлететь-сесть, но и в полной мере прочувствовать, каково это — вести воздушное судно. Только так ты можешь породниться с небом! Спасибо пилоту Вячеславу — он знает, как влюбить человека в авиацию. Обязательно вернемся и полетаем ещё.

— Этап «Покорение воздуха» прошел в одном из самых живописных мест нашей страны — парке-музее интерактивной истории «Сула». Само это место пронизано самобытной красотой и душевностью. Оказавшись здесь однажды, хочется остаться навсегда!

Этот день пролетел как один миг — полет на вертолете доставил мне столько удовольствия, что еще несколько дней я летала во сне (улыбается). Никогда в жизни не подумала бы, что управлять вертолетом так сложно: управление происходит в трех измерениях, и мозг не сразу справляется с такой трудной задачей (улыбается). Но ощущение полета останется со мной надолго…

— Как раз сейчас многие белорусы особенно активно «покоряют воздух», но только на самолетах и исключительно в статусе пассажира: в самом разгаре акция выгодных путешествий от Альфа-Банка и авиакомпании «Белавиа». Но и воздушная прогулка на вертолете в компании с леди-босс оказалась впечатляющим приключением. Хотя бы потому, что дала возможность увидеть, как быстро сомнения могут трансформироваться в абсолютный восторг. Кажется, еще полчаса назад участницы и представить себе не могли, что смогут управлять воздушным судном почти самостоятельно. Но вот мы уже видим, как тень настороженности на их лицах сменяется радостью покорения. В преддверии финала хочется пожелать участницам сохранить в их жизни уже вне проекта это ощущение полета и новых высот, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Где только не побывали, чего только не делали участницы проекта «Леди Босс». Из года в год оргкомитет конкурса удивляет необычными этапами, которые становятся хорошей площадкой для самопознания леди-босс. «Покорение воздуха» — еще одна страница конкурса, подтверждающая силу духа, целеустремленность белорусских бизнес-леди. Ведь им удается одновременно управлять вертолетом, наслаждаться невероятной красотой природы и позировать на камеру! Могу представить, что чувствуют девушки перед финалом. И с этим приятным волнением ничего не поделаешь. Да и не нужно! Ведь главное, что получают леди от участия в проекте, это эмоции. И пусть они будут разными! Пусть это яркое путешествие под названием «Леди Босс» еще долго греет теплыми воспоминаниями и яркими фотографиями! - прокомментировала этап Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».

— Стихия воздуха была ко мне благосклонна. Сама по себе возможность прокатиться на таком красивом новом красном вертолете Robinson — это уже подарок! А если к этому добавить лучшего в мире инструктора Вячеслава Коваленко, мастерство которого позволило мне самой управлять вертолетом, зависнуть над зеленым морем леса возле парка «Сула» и почувствовать восторг полета — это значит, день удался!

Когда-то давно казалось, что управлять автомобилем — это что-то очень сложное, а сейчас — на автомобилях ездит подавляющее большинство людей. Малая авиация — это наше будущее, и я поняла, что вполне смогу справиться с управлением небольшим вертолетом, правда, для этого придется окончить курсы подлиннее, чем автомобильные, но зато появились новые горизонты! Мне приятно, что наши испытания завершились на такой высокой ноте, за что большое спасибо организаторам и парку-музею интерактивной истории «Сула».

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Вот и закончился последний этап проекта «Леди Босс — 2017». Еще не понимаю, буду ли я грустить, но воспоминаний однозначно будет много. Этап «Покорение воздуха» будет одним из самых запоминающихся для меня! Не скажу, что я получила удовольствие — мне было очень страшно (улыбается). Хоть и летаю на самолете минимум пять-шесть раз в год, однако вертолет оказался совсем другим. Но осознание уже того, что я это сделала, и сделала прежде всего для себя, а не для селфи в воздухе (улыбается), что поборола свое чувство страха, дает мне возможность гордиться собой!

Пилот Вячеслав из парка-музея интерактивной истории «Сула» предоставил возможность действительно почувствовать вертолет каждому из нас самостоятельно, но в то же время его профессионализм вселял доверие и осознание того, что я в надежных руках (улыбается). Это было действительно круто!

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Человеку очень важно осваивать новые навыки — так он дольше сохраняет здоровье и здравый смысл. Каждый новый вызов, а вертолеты оказались тем еще вызовом, помогает нам становиться гибче. В вертолетах нужно параллельно поднимать его в воздух, держать ровно и менять направление — 3 параллельных синхронных движения. Очень волнующие ощущения, когда он подчиняется и начинает взлетать, а потом еще и не падает. Если автомобиль как-то да поедет у новичка, то вертолет — не полетит без устойчивых навыков. Поэтому многое за нас делал опытнейший инструктор, позволяя нам чувствовать, как будто это мы им управляем. А полетать над лесом, полями — это очень здорово. Тем более это красивейшая «Сула», места невероятные и атмосферные.

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Очередной этап «Покорение воздуха» был для меня достаточно волнительным, хотя сказать, что боюсь высоты, не могу. Я люблю путешествовать и летаю очень часто, а облака — это вообще моя любимая тема (улыбается). Ожидание полета на небольшом вертолете в кабине пилота и полет в салоне самолета — не совсем одно и то же. Жаль, что у меня не получилось воспользоваться представившейся возможностью в силу сложившихся обстоятельств.

Но место проведения — парк интерактивной истории «Сула» — произвело на меня очень приятное впечатление. Замечательное место, живописное озеро, прекрасная летняя погода и чудесные участницы Леди Босс, по которым я уже успела соскучиться. Спасибо организаторам за то, что для меня они открыли еще одно прекраснейшее место в Беларуси. И могу сказать со 100%-ной уверенностью, что туда я еще вернусь.

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

— Если честно, то этап «Покорение воздуха» — то, из-за чего я сомневалась, стоит ли принимать участие в проекте вообще. Дело в том, что я боюсь высоты, и мне даже снились страшные сны о том, как я лечу в вертолете, замирая от ужаса. До последнего не была уверена, что смогу сесть в вертолет. Но понимала, что если не сейчас, то не сделаю этого уже никогда. И это чувство было хуже страха. Поэтому, несмотря ни на что, я бухнулась в кресло пилота и приготовилась бояться. Но ожидания не оправдались. Было очень захватывающе. Единственный момент, который меня испугал, когда инструктор Вячеслав заставлял (по-другому не скажешь) вводить вертолет в крен. Это страшно — вертолет наклоняется так, что в боковом окне видишь землю! А он отпускает штурвал, и я сама управляю вертолетом! Я очень благодарна проекту, потому что не просто полетала на вертолете, а преодолела свой страх. Как я писала в своем интервью — мы все можем больше, что и подтвердилось на этапе «Покорение воздуха».



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А мы напоминаем, что совсем скоро станет известно имя победительницы — обладательницы титула лучшей женщины-управленца года. Следите за обновлениями на LADY.TUT.BY.

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: — Последний этап конкурса «Леди Босс — 2017» состоялся в парке-музее интерактивной истории «Сула». Руководство комплекса предоставило возможность каждой участнице оказаться за штурвалом вертолета — эмоций было невероятное количество! Честно говоря, я очень переживала за девушек: конкурс подходит к концу, силы практически на нуле, а тут такой экстрим. Но все блестяще справились с волнением и взяли себя в руки. В итоге покорение воздуха прошло на ура. Горжусь нашими бизнес-леди и восхищаюсь их смелостью — с таких женщин можно и нужно брать пример! Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: — Последний этап перед финалом проекта — это всегда волнительно. А если еще вертолетом управлять на нем нужно, тогда справиться со своими эмоциями становится вдвойне сложно. Однако леди-босс — 2017 это не остановило, и воздушная стихия с успехом была покорена! Кажется, нашим девушкам под силу все. И каждая страница конкурса только подтверждает это.

Кто станет главной бизнесвумен страны этого года, остается только догадываться. Выбор у жюри будет сложным — все 12 участниц достойны главного титула проекта. А пока, до раскрытия интриги, хочется сказать, что нынешний сезон конкурса «Леди Босс» по праву можно назвать одним из самых ярких, непредсказуемых и бесстрашных!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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