5 самых жарких вечеринок выходных: от открытия террасы модного бара до масштабного рейва

Погода снова не радует теплом, значит, придется окружать себя им самостоятельно. Плед оставьте до осени, потому что AFISHA.TUT.BY нашла для вас пять ультражарких вечеринок. Градус веселья обещает быть выше среднесуточного. Если ничего из перечисленного не подойдет, просто загляните на Зыбицкую — мало ли, может ей осталось недолго.
Без пяти минут культовый бар Svobody, 4 открывает летнюю террасу и закатывает по этому поводу большую вечеринку. В программе — итальянское меню, фирменные коктейли, большая винная карта, концерты и живые выступления, а так же диджей-сеты. Искать террасу нужно в уютном дворике по адресу: пл. Свободы, 4.
Всегда особенно радуют вечеринки с живой музыкой. Вот, например, одна из таких. Defis 440 играют инструментал, электрохаус, техно, minimal и прочее из того, за чем вы обычно наведываетесь в клубы. Билет за 15 рублей включает чек-бар, об остальном можете позаботиться уже на месте.
Сколько: до полуночи — бесплатно, после — 10 рублей.
Традиционные вечера с живой музыкой и танцами в Doodah King. Примечательно, что до полуночи вход бесплатный — и можно оставаться хоть до утра. В пятницу для вас сыграют группы «Живаго» и Artefact, в субботу начнут те же, а закончат «Иномарки».
Одна из самых масштабных вечеринок если не месяца, то недели точно. Вас ждут пять локаций с инсталляциями, видеомаппингом, живым перформингом и прочими экспериментами. Хедлайнером мероприятия станет российский дуэт Doyeq, которых отличает фирменный формат, построенный на глубоком и атмосферном груве. Кроме собственно музыки, будут экспериментальный театр, композиционная импровизация, многочисленные инсталляции и видеоарт, выставка картин, интерактивные зоны ака виртуальная реальность.
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