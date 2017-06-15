5 самых жарких вечеринок выходных: от открытия террасы модного бара до масштабного рейва

Погода снова не радует теплом, значит, придется окружать себя им самостоятельно. Плед оставьте до осени, потому что AFISHA.TUT.BY нашла для вас пять ультражарких вечеринок. Градус веселья обещает быть выше среднесуточного. Если ничего из перечисленного не подойдет, просто загляните на Зыбицкую — мало ли, может ей осталось недолго .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Анна Иванова, TUT.BY

Когда: 16 июня, 19.00. Где: пл. Свободы, 4. Сколько: бесплатно.

Без пяти минут культовый бар Svobody, 4 открывает летнюю террасу и закатывает по этому поводу большую вечеринку. В программе — итальянское меню, фирменные коктейли, большая винная карта, концерты и живые выступления, а так же диджей-сеты. Искать террасу нужно в уютном дворике по адресу: пл. Свободы, 4.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 16 июня, 22.00. Где: «Чешир» на ул. Хоружей, 13. Сколько: 15 рублей.

Всегда особенно радуют вечеринки с живой музыкой. Вот, например, одна из таких. Defis 440 играют инструментал, электрохаус, техно, minimal и прочее из того, за чем вы обычно наведываетесь в клубы. Билет за 15 рублей включает чек-бар, об остальном можете позаботиться уже на месте.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 16−17 июня с 22.00. Где: Doodah King. Сколько: до полуночи — бесплатно, после — 10 рублей.

Традиционные вечера с живой музыкой и танцами в Doodah King. Примечательно, что до полуночи вход бесплатный — и можно оставаться хоть до утра. В пятницу для вас сыграют группы «Живаго» и Artefact, в субботу начнут те же, а закончат «Иномарки».



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 17 июня, 23.00. Где: «Верх» на ул. Куйбышева, 22. Сколько: 10 рублей заранее, 15 — на входе.

Одна из самых масштабных вечеринок если не месяца, то недели точно. Вас ждут пять локаций с инсталляциями, видеомаппингом, живым перформингом и прочими экспериментами. Хедлайнером мероприятия станет российский дуэт Doyeq, которых отличает фирменный формат, построенный на глубоком и атмосферном груве. Кроме собственно музыки, будут экспериментальный театр, композиционная импровизация, многочисленные инсталляции и видеоарт, выставка картин, интерактивные зоны ака виртуальная реальность.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 17 июня, 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: 5 рублей.

Нет ничего более стабильного, чем субботние вечеринки в «Хулигане». В расписании — техно, на входе — чек-бар, за пультом — поочередно Igor Shep, Nina Indi, Data.