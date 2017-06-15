Обозреватель: каковы шансы футбольных сборных в Кубке конфедераций /

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Это уже восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, который проводится под эгидой ФИФА и традиционно рассматривается как репетиция Чемпионата мира 2018 года.

В нынешнем Кубке конфедераций Россия и футбольная сборная страны репетируют проведение будущего чемпионата мира, в то время как для остальных команд это престижный, но рядовой турнир, отметил спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев на радио Sputnik Беларусь.

"Не для всех команд это репетиция сыграть в Москве. Потому что хорошие шансы попадания на следующий чемпионат сохраняет Германия. Они чемпионы мира и в турнирах последних 10-ти лет ниже третьего места не опускались", — отметил Данилов.

В то же время у Португалии, имеющей высшие награды европейского первенства, дела обстоят сложнее, команда может не попасть на московский чемпионат мира. Если португальцы осенью не обыграют Швейцарию, они рискуют попасть в тяжелейшие стыковые матчи, сказал обозреватель.

"Скорее всего, попадут чилийцы и, скорее всего, не попадет Камерун, ставший лучшим в Африке. Австралия может попасть, но Австралия представляет Азию, потому что Азиатская конфедерация футбола решила забрать Австралию с тем, чтобы у австралийцев был шанс побороться с лучшими азиатскими командами, и вот они даже научились обыгрывать", — рассказал Дмитриев.

В то же время обозреватель не слишком верит в попадание на московский чемпионат Новой Зеландии, поскольку команду ожидают стыковые матчи с пятой южноамериканской командой, которой, скорее всего, будет Аргентина. При этом Мексика на чемпионат, скорее всего, попадет.

"Если говорить о составе Кубка конфедераций, то он один из самых слабых за последние годы. Нет Бразилии, нет Аргентины. Есть Португалия, но сборные Англии, Франции, Италии и Испании посильнее будут. В этом плане турнир не очень представительный, а если принять во внимание, что две из восьми — это команды Австралии и Океании, то форумом мирового футбола это назвать сложно, но, тем не менее, это серьезный турнир под эгидой ФИФА", — сказал обозреватель.

Беседу со спортивным обозревателем и колумнистом Sputnik Олегом Дмитриевым о шансах футбольных сборных накануне старта Кубка конфедераций в России слушайте на радио Sputnik Беларусь.