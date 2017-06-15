ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обозреватель: каковы шансы футбольных сборных в Кубке конфедераций

16.06.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Это уже восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, который проводится под эгидой ФИФА и традиционно рассматривается как репетиция Чемпионата мира 2018 года.

В нынешнем Кубке конфедераций Россия и футбольная сборная страны репетируют проведение будущего чемпионата мира, в то время как для остальных команд это престижный, но рядовой турнир, отметил спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев на радио Sputnik Беларусь.

Обозреватель: каковы шансы футбольных сборных в Кубке конфедераций
© Sputnik/
Изоляция Катара может сорвать сразу два чемпионата мира по футболу

"Не для всех команд это репетиция сыграть в Москве. Потому что хорошие шансы попадания на следующий чемпионат сохраняет Германия. Они чемпионы мира и в турнирах последних 10-ти лет ниже третьего места не опускались", — отметил Данилов.

В то же время у Португалии, имеющей высшие награды европейского первенства, дела обстоят сложнее, команда может не попасть на московский чемпионат мира. Если португальцы осенью не обыграют Швейцарию, они рискуют попасть в тяжелейшие стыковые матчи, сказал обозреватель.

"Скорее всего, попадут чилийцы и, скорее всего, не попадет Камерун, ставший лучшим в Африке. Австралия может попасть, но Австралия представляет Азию, потому что Азиатская конфедерация футбола решила забрать Австралию с тем, чтобы у австралийцев был шанс побороться с лучшими азиатскими командами, и вот они даже научились обыгрывать", — рассказал Дмитриев.

В то же время обозреватель не слишком верит в попадание на московский чемпионат Новой Зеландии, поскольку команду ожидают стыковые матчи с пятой южноамериканской командой, которой, скорее всего, будет Аргентина. При этом Мексика на чемпионат, скорее всего, попадет.

"Если говорить о составе Кубка конфедераций, то он один из самых слабых за последние годы. Нет Бразилии, нет Аргентины. Есть Португалия, но сборные Англии, Франции, Италии и Испании посильнее будут. В этом плане турнир не очень представительный, а если принять во внимание, что две из восьми — это команды Австралии и Океании, то форумом мирового футбола это назвать сложно, но, тем не менее, это серьезный турнир под эгидой ФИФА", — сказал обозреватель.

Беседу со спортивным обозревателем и колумнистом Sputnik Олегом Дмитриевым о шансах футбольных сборных накануне старта Кубка конфедераций в России слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний состав Кубка конфедераций ― один из самых слабых за последние годы, отметил спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев накануне старта Кубка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика