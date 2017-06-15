ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

16.06.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Литовский сейм объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасностной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения, сообщили литовские СМИ.

За то, что Белорусская АЭС небезопастна, проголосовали 104 депутата. По мнению председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутаса Бакаса, строительство электростанции в Беларуси ведется с нарушениями трех международных конвенций. Принятый закон будет иметь большое значение, отметил политик.

В сейме сообщили, что проект строительства АЭС является непрозрачным. Недавно литовский парламент приняло закон, которым планируется ограничение импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Островецкую АЭС строит российская корпорация "Росатом" в 50 километрах от Вильнюса. По мнению литовского правительства, строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовское правительство считает, строительство Белорусской АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика