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Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности
16.06.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Литовский сейм объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасностной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения, сообщили литовские СМИ.
За то, что Белорусская АЭС небезопастна, проголосовали 104 депутата. По мнению председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутаса Бакаса, строительство электростанции в Беларуси ведется с нарушениями трех международных конвенций. Принятый закон будет иметь большое значение, отметил политик.
В сейме сообщили, что проект строительства АЭС является непрозрачным. Недавно литовский парламент приняло закон, которым планируется ограничение импорта электроэнергии из Беларуси и России.
Островецкую АЭС строит российская корпорация "Росатом" в 50 километрах от Вильнюса. По мнению литовского правительства, строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.
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Литовское правительство считает, строительство Белорусской АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.
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