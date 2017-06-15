Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Литовский сейм объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасностной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения, сообщили литовские СМИ.

За то, что Белорусская АЭС небезопастна, проголосовали 104 депутата. По мнению председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутаса Бакаса, строительство электростанции в Беларуси ведется с нарушениями трех международных конвенций. Принятый закон будет иметь большое значение, отметил политик.

В сейме сообщили, что проект строительства АЭС является непрозрачным. Недавно литовский парламент приняло закон, которым планируется ограничение импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Островецкую АЭС строит российская корпорация "Росатом" в 50 километрах от Вильнюса. По мнению литовского правительства, строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.