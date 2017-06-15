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Молодые и спортивные. В Гомеле выбрали Mr and Ms Arena fitness

16.06.2017 08:57 — Разное | Tut.by  
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Заключительная часть реалити-проекта прошла в караоке-клубе Arena Hall. Восемь участников вышли вечером 15 июня на подиум клуба и только двоих финалистов жюри назвала победителями.


Финишная прямая конкурса состояла из четырех этапов: визитки, знакомства с участниками и участницами, спортивно-танцевальный выход, и самое ожидаемое дефиле — в купальниках у девушек, и в шортах у парней.

По итогам всех испытаний после длительного совещания жюри присудило победу Полине Голомазовой и Виктору Кобрусеву.









 
Теги: знакомства
 
 
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Финишная прямая конкурса состояла из четырех этапов: визитки, знакомства с участниками и участницами, спортивно-танцевальный выход, и самое ожидаемое дефиле - в...

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