Молодые и спортивные. В Гомеле выбрали Mr and Ms Arena fitness

Заключительная часть реалити-проекта прошла в караоке-клубе Arena Hall. Восемь участников вышли вечером 15 июня на подиум клуба и только двоих финалистов жюри назвала победителями.





Финишная прямая конкурса состояла из четырех этапов: визитки, знакомства с участниками и участницами, спортивно-танцевальный выход, и самое ожидаемое дефиле — в купальниках у девушек, и в шортах у парней.

По итогам всех испытаний после длительного совещания жюри присудило победу Полине Голомазовой и Виктору Кобрусеву.































