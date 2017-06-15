|
Молодые и спортивные. В Гомеле выбрали Mr and Ms Arena fitness
Заключительная часть реалити-проекта прошла в караоке-клубе Arena Hall. Восемь участников вышли вечером 15 июня на подиум клуба и только двоих финалистов жюри назвала победителями.
Финишная прямая конкурса состояла из четырех этапов: визитки, знакомства с участниками и участницами, спортивно-танцевальный выход, и самое ожидаемое дефиле — в купальниках у девушек, и в шортах у парней.
По итогам всех испытаний после длительного совещания жюри присудило победу Полине Голомазовой и Виктору Кобрусеву.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финишная прямая конкурса состояла из четырех этапов: визитки, знакомства с участниками и участницами, спортивно-танцевальный выход, и самое ожидаемое дефиле - в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии