В 2014 году компании Кремниевой долины впервые опубликовали отчеты о гендерном составе. Тогда и всему миру стало известно, что в Google , Apple и других технических гигантах работает около 30% женщин. Чаще всего девушки сами не хотят идти в технологическую отрасль, объясняя это сложностями работы в мужском коллективе и тем, что наниматели не хотят брать сотрудников-женщин.

В Беларуси предоставление равных карьерных возможностей остается важной темой на повестке ближайших лет. В преддверии вступительной кампании мы поговорили со студентками БНТУ, которых в вузе меньше, чем парней, о «техническом» складе ума, предрассудках и карьерных перспективах.

Надежда Солодкая, приборостроительный факультет, «биотехнические и медицинские аппараты и системы», 4 курс





— Почему ты выбрала именно эту специальность? Не думаю, что налаживать рентгеновский прибор — мечта многих девушек.

— Обычно кто-то мечтает об этом с детства, кого-то заставили родители, но у меня, собственно, все было по-другому. Я мечтала связать жизнь с географией: пойти в БГУ на географический факультет либо быть менеджером по туризму. Но у нас с родителями разошлись мнения: они считали, что профессия должна приносить доход. В 11 классе я самостоятельно готовилась к ЦТ по географии и по математике из-за просьбы родителей. Так получилось, что в этот период умер мой папа, а он считал, что в профессии важен доход и престижность. Я пересмотрела свои приоритеты, и как бы глупо и банально это ни звучало, я хотела доказать отцу, что могу освоить инженерную специальность.

— Замечала ли ты, что парни словно созданы для технических специальностей, а девушкам тяжелей?

— Я никогда не видела, чтобы мальчики в чем-то разбилась лучше. Всегда было какое-то равенство в учебе, и я уверена, что знания у всех одинаковые. Правда, стоит отметить, что девчата все же старательнее и ответственнее подходят к выполнению тех же курсовых и графических работ, чем парни. Но мне кажется, что это зависит от человека, а не от пола. Помню, на первом курсе был такой предмет «инженерная графика», где я не могла отличить болт от винта, а парни с этим быстро справлялись. Я считаю, что это только потому, что они проходили это в школе на трудах или им рассказали отцы.

— Встречалась ли ты с какой-то половой дискриминацией во время учебы со стороны преподавателей?

— Вообще, преподаватели на нашей кафедре относятся ко всем одинаково. Хотя могу припомнить один пример дискриминации: на первом курсе, на экзамене по информатике. У девочек за экзамен оценки были не выше пятерки, а пять девочек вообще пошли на пересдачу, а вот у мальчиков ниже семерки не было. Мне, к счастью, удалось избежать пересдачи на первой сессии, но никто так и не понял, почему преподаватель так не любит девочек.

— Можешь рассказать что-нибудь про то, как ты проходила учебную практику?

— После третьего курса я и четыре мои одногруппницы проходили практику в Минском городском онкологическом диспансере. Интересно, что когда мы с подругой позвонили туда и спросили, можно ли пройти у них практику, то нам отказали в достаточно грубой форме, а потом мы попросили преподавателя помочь нам с распределением, и после его звонка в диспансер нас сразу взяли. К сожалению, наши ожидания по поводу интересной и познавательной практики совсем не совпали с реальностью, в которой мы побыли на практике всего два дня: первый и последний. В первый день мы подписали документы, познакомились с руководителями и услышали, что нам лучше всего приехать в последний день практики, чтобы подписать дневники.

Анастасия Мурашко, механико-технологический факультет, «металлургические технологии», 3 курс





— Сталкивалась ли ты с какими-то сложностями в самом начале учебного процесса? Может, хотелось все бросить, потому что всё шло вон из рук плохо?

— Не скрою, сложности были. Предметы по специальности давались тяжело, просто сидела на лекции и думала, нужно ли мне это все, и сомневалась в выборе специальности. Но стоило немного набраться терпения, почитать конспекты, немного подумать — и все становилось очевидным и простым.

В принципе, преподаватели относятся ко всем одинаково, но был у нас один такой, который к девочкам очень хорошо относился. На экзамене, когда не знала ответа на вопрос, он все очень доступно объяснил и поставил хорошую оценку, а парней спрашивал по полной программе.

— Какое вообще соотношение парней и девушек в твоей группе?

— Изначально в моей группе было шестнадцать человек, шесть — девочки. Преподаватели очень удивлялись: на МТФе давно не было столько девушек, тем более в одной группе. Всего на курсе было четырнадцать девушек из ста пятидесяти человек.

— То есть девочки стараются обходить твой факультет стороной? Может, потому что не потянут?

— Я бы так не сказала. Да, отличия в успеваемости есть, но здесь лидерство не за парнями. Девочки учатся лучше, но это из-за того, что они усерднее, пары почти не пропускают и внимательнее слушают. Девочки на факультете — учебные активисты, в то время как парней больше интересуют спортивные соревнования, участие в «Весне БНТУ» или организация каких-то мероприятий. Но и бывает, конечно же, наоборот.

— Ты уже знаешь, что будет с тобой по окончании учебы: куда распределят, что будешь делать на предприятии?

— Нам рассказывали в общих чертах, но моя специализация — промышленная безопасность, поэтому я думаю, что буду сидеть в небольшом кабинете с кучей документов или ходить по цеху завода и смотреть, правильно ли работает оборудование и как соблюдается техника безопасности. А вот куда распределят, не имею ни малейшего понятия. Да и вообще, все на курсе знают, что представители предприятий отдают предпочтение парням, так что придется искать самой, чтобы хорошо устроиться. Наниматель не хочет брать девушек, потому что считает, что они вскоре забеременеют или выйдут замуж. Им ведь не объяснишь, что если такое было один раз, то так не будет и со всеми.

Наталья Путрина, факультет информационных технологий и робототехники, специальность «автоматизация технологических процессов и производств», 2 курс





— Как ты выбрала специальность? Может, на тебя повлиял кто-то или же это была давняя мечта?

— Скажу сразу, что никогда не мечтала о профессии инженера. В моей семье по женской линии все филологи: бабушка лингвист, мать правовед, а по мужской — «технари»: дед физик-теоретик, отец физик-ядерщик. У меня были задатки в обеих сферах, я не тяготела ни к одной. Мне неплохо давались история и русский язык, поэтому я почему-то видела себя в журналистике. В 9-м классе (2011 год) моя мама сказала, что надо думать о поступлении в колледж. Было много споров. Мама хотела, чтобы я пошла в Академию милиции, там у девушек форма красивая, много парней, да и она могла помочь с подготовкой, все же она там преподавала. А я уперлась в радиотехнический колледж и специальность программиста. Тогда я знала только HTML и думала, что уже многое повидала в этой сфере. Проходные баллы были серьезные, а конкурс приличный (в год моего поступления шесть человек на место). Неизвестно, как бы развивались события дальше, но мама умерла. Детство закончилось, и настала пора самостоятельной жизни. Я поступила на «программное обеспечение информационных систем» на бюджет и окончила факультет в 2015 году с отличием. На последнем курсе я поняла, что хочу не только программировать, но и самостоятельно создавать устройства, поэтому решила продолжать обучение и получить «вышку» инженера. Выбрала «автоматизацию производств» БНТУ.

— Что самое сложное в освоении «мужской» специальности?

— Нужен технический склад ума. Еще тяжело без понимания: я могу знать или изучить, как работает, например, цепь, но не понять, почему это так, а не по-другому. Мне нужен наглядный пример, чтобы попробовать это сделать самой. Увы, наше обучение почти оторвано от практики.

— Это правда, что девушек-инженеров в группах намного меньше, чем парней?

— Из двадцати шести человек — четыре девушки. Для группы технического вуза — вполне неплохо. Я старше одногруппников на два года, поэтому мне сложно сказать, кто как учится. Конечно, девочки более ответственные, а парням где-то легче дается техническая часть. Однако если кто-то чего-то не понимает, то одногруппники всегда придут на помощь.

— И все-таки, тебя не разочаровала твоя специальность и учеба в целом?

— Я на втором курсе, и глубокая специализация еще не началась. Мне интересно узнавать основы электроники: как на базе гениально простых идей и методов работает огромное количество сложных приборов. Тогда становится ясно, что «магия» на самом-то деле доступна каждому.