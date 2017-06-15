«Самый мой любимый мужчина в этой жизни — сын! Так всегда было и всегда будет. Я растила его воспитанным и внимательным. И мне удалось: он совсем не похож на своего неудачника-отца: в свои 28 лет всегда дарит мне розы и делает комплименты. Только когда мой сын рядом, я по-настоящему счастлива…»

«Не понимаю, почему я не могу ходить в театр со своим сыном. Я его вырастила, я потратила на него столько сил! И мне кажется, что выйти раз в месяц с мамой в общество, значит проявить свою благодарность за все, что я для него сделала…»

«Я своего сына всегда учу: ты должен мне все рассказывать. Мама — это тот человек, от которого не должно быть тайн!..»





Мама, которая вкладывает всю заботу и нежность в своего ребенка, — что может быть прекрасней! Но мама, вкладывающая всю свою заботу и нежность только в своего ребенка, — это уже опасно. Почему современная женщина так легко отказывается от личных отношений, мотивируя свой выбор уходом за ребенком?

Психика человека так устроена, что всегда ищет наиболее легкие пути получения желаемого. Строить отношения с другим взрослым человеком сложно, долго и не всегда приводит к ожидаемому результату. С ребенком в этом плане гораздо легче.

Во-первых, он уже никуда не денется, в отличие от мужчины. Не нужно прилагать никаких усилий, чтобы любили и восхищались: дети любят маму просто так, безусловно.

Во-вторых, ребенком легче управлять. Редкий взрослый мужчина будет подчиняться всем правилам, которые устанавливает женщина. Он переделывает их под себя, с ним нужно договариваться, он легко отказывается от неподходящего варианта. С сыном все гораздо легче: сказала — сделал. Пусть и сопротивляется некоторое время, но исход борьбы предопределен: он будет кушать приготовленную мамой кашу, ходить в выбранные мамой места, дружить с выбранными мамой ребятами и т.д.

Ну и в-третьих, из него можно вырастить «настоящего мужчину». Это частая история. Многие мамы любят повторять «Мой сын будет не таким, как его отец/другие мужчины/мой отец и т.д.».



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Растить «настоящего» мужчину это здорово. Но не стоит это путать с попыткой вырастить «мужчину» для себя. Например, когда мама учит сына за ней ухаживать: дарить подарки и цветы, говорить комплименты, делать массаж рук. Или задает ему вопрос «кто самая красивая?» и надеется услышать свое имя. Или рассказывает своему ребенку основные правила общения с противоположным полом и испытывает злость или обиду, если он использует эти же правила в общении со своими одноклассницами, например. И таких маркеров очень много. И почти всегда в таких случаях можно предполагать отсутствие у этой мамы полноценных отношений с мужчиной. Либо они есть, но не соответствуют ее ожиданиям и представлениям. А между тем, если мама хочет показать мальчику пример правильного общения с противоположным полом, то лучшим способом будут её отношения с мужем/мужчиной.

Если женщина живет исключительно интересами своего ребенка:

все свое время посвящает его делам, если ее любимая тема для разговоров — его успехи, его отношения, его проблемы и при этом своего хобби или любимого дела у нее нет, ей нужно понимать, что это самый первый и самый серьезный показатель неверно выбранного направления.

Чем опасны такие отношения с мамой для мальчика:

Став взрослым, такой человек не сможет брать на себя полную ответственность за свою жизнь. Он не сможет выстроить полноценные отношения с женщиной, став взрослым мужчиной. С точки зрения психологии место «любимой» прочно занято. Мамой. Если мама сама не сойдет с этого места, мужчине будет очень сложно «потеснить» ее без помощи специалиста. И часто это заканчивается ограничением общения с мамой. Это сложный для обоих процесс. Социальный успех такого мужчины практически недостижим без маминого участия. Но даже если мама сумеет организовать блестящую карьеру своему ребенку, это не сделает его успешным в его собственных глазах. Это самым серьезным образом сказывается на здоровье мальчика. Пытаясь соответствовать маминым ожиданиям, ребенок может бессознательно «делать» себя беспомощным: частые простуды, серьезные конфликты со сверстниками, где он будет пострадавшей стороной, всевозможные травмы и многое другое.

Нужно обязательно отметить, что нельзя винить эту маму за то, что она таким образом выстраивает отношения со своим ребенком. Корни проблемы уходят глубоко в детство этой женщины. Если она проанализирует свою жизнь, то поймет, что ей страшно строить отношения, страшно добиваться успеха в своей жизни, страшно позволить себе быть собой.



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Нужно понимать, что эта ситуация имеет последствия не только для ребенка, но и для самой мамы.

Часто она хочет, чтобы в ее жизни появился достойный мужчина, но не может понять, почему не получается построить личные отношения. Все дело в том, что психика женщины с удовольствием «ставит» на место мужчины ее собственного сына. А если место занято, то сколько бы она разумом ни понимала, бессознательно все равно будет вести себя как женщина «в паре»…

Любовь матери и ребенка — чистое, светлое и самое искреннее чувство. Но вырастить сильного, свободного духом, уверенного в своих силах человека можно, когда есть яркий пример в лице родителя, который своим действием и словом показывает ребенку, что такое быть счастливым и как прожить свою жизнь по-настоящему.