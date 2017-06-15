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На детское шоу "Маленький принц" в Минске объявлена скидка 40%

16.06.2017 09:18 — Разное | Tut.by  
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До 29 июня в арт-центре «Кропка» продлены показы детского интерактивного шоу «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. В честь летних каникул цены на билеты снижены на 40%.


Оказаться внутри сказки — именно под таким девизом было создано детское шоу «Маленький принц», ориентированное на детей от 4 до 8 лет. Специально для него были сделаны впечатляющие декорации, включая 4-метровый самолет с пропеллером, с которым все посетители шоу могут сфотографироваться после спектакля.

Но главное — интерактивность. Шоу «Маленький принц» стирает границы между зрителями и актерами, поскольку дети общаются и путешествуют по сказке вместе с главными героями, помогая находить новых друзей и познавать новые уголки Вселенной. Здесь можно ходить, можно говорить, можно спрашивать.

Стоимость билетов на любой день в честь летних каникул составляет 15 рублей. Посмотреть шоу можно по средам и четвергам в 18.30, а также по субботам и воскресеньям в 13.00. Арт-центр «Кропка» находится в ТЦ Galleria Minsk (5-й этаж).

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Смешные моменты спектакля

Сцена на планете Маленького принца, декорация с вулканом. Маленький принц говорит, что по утрам на вулканах хорошо разогревать завтрак. Ребенок: «Ага, а ещё хорошо попу греть…»


Географ собирает информацию о Вселенной и много спрашивает детей о Земле. «Дети, вы откуда?» — «С Земли, дом 106». «А моря у вас там есть?» — «Есть одно, Минское». «А что у вас есть на Земле?» — «Детские садики… Игрушки… Планшеты… Компьютеры… А у моей мамы на Земле есть шапка со звездами!»

Во время спектакля дети рассказывают Летчику, как хорошо они помогают мамам: моют полы, пылесосят, собирают игрушки. Он задает логичный вопрос: «А папам вы помогаете?» Уверенное: «Да!!!» Дополнительный вопрос: «А как именно?» Сначала наступает тишина. Затем появляются варианты. «Помогаем папам телевизор смотреть», «в компьютере играть», «вещи собирать», «следить за счетом хоккея».

 
 
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До 29 июня в арт-центре "Кропка" продлены показы детского интерактивного шоу "Маленький принц" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. В честь летних каникул цены на...

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