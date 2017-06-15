|
На детское шоу "Маленький принц" в Минске объявлена скидка 40%
До 29 июня в арт-центре «Кропка» продлены показы детского интерактивного шоу «
Оказаться внутри сказки — именно под таким девизом было создано детское шоу «Маленький принц», ориентированное на детей от 4 до 8 лет. Специально для него были сделаны впечатляющие декорации, включая 4-метровый самолет с пропеллером, с которым все посетители шоу могут сфотографироваться после спектакля.
Но главное — интерактивность. Шоу «Маленький принц» стирает границы между зрителями и актерами, поскольку дети общаются и путешествуют по сказке вместе с главными героями, помогая находить новых друзей и познавать новые уголки Вселенной. Здесь можно ходить, можно говорить, можно спрашивать.
Смешные моменты спектакля
Сцена на планете Маленького принца, декорация с вулканом. Маленький принц говорит, что по утрам на вулканах хорошо разогревать завтрак. Ребенок: «Ага, а ещё хорошо попу греть…»
Географ собирает информацию о Вселенной и много спрашивает детей о Земле. «Дети, вы откуда?» — «С Земли, дом 106». «А моря у вас там есть?» — «Есть одно, Минское». «А что у вас есть на Земле?» — «Детские садики… Игрушки… Планшеты… Компьютеры… А у моей мамы на Земле есть шапка со звездами!»
Во время спектакля дети рассказывают Летчику, как хорошо они помогают мамам: моют полы, пылесосят, собирают игрушки. Он задает логичный вопрос: «А папам вы помогаете?» Уверенное: «Да!!!» Дополнительный вопрос: «А как именно?» Сначала наступает тишина. Затем появляются варианты. «Помогаем папам телевизор смотреть», «в компьютере играть», «вещи собирать», «следить за счетом хоккея».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 29 июня в арт-центре "Кропка" продлены показы детского интерактивного шоу "Маленький принц" по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. В честь летних каникул цены на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии