В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров

В Китае осуществили квантовую телепортацию между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи километров. Соответствующее исследование ученых из КНР опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Научно-технический университет Китая, передает Lenta.ru .



Схема генерации пар запутанных фотонов на спутнике. Изображение: Juan Yin et al. / Science, 2017

В ходе экспериментов было показано нарушение неравенств Белла (и, как следствие, принципа локальности). Эффективность передачи информации новым методом на 17 порядков превышает показатели распространенных коммерческих оптико-волоконных кабелей.

Квантовая телепортация осуществлялась при помощи пары спутников и трех наземных станций, расстояние между которыми варьируется в пределах 500−2000 километров. Между двумя из таких наземных станций расстояние составило рекордные 1,2 тысячи километров.

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Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера (выполняется принцип локального реализма).