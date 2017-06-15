Премьером Сербии впервые станет женщина. Она открыто заявила о своей гомосексуальности

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Президент Сербии Александар Вучич доверил мандат на формирование правительства министру государственного и местного самоуправления Ане Брнабич.

Об этом в четверг, 15 июня, сообщило информационное агентство Tanjug.

Официально она не входит в состав ни одного из политических объединений, однако неоднократно заявляла о своих симпатиях к Демократической партии. Александар Вучич подчеркнул, что считает ее кандидатуру подходящей для поста премьера, поскольку министр пользуется поддержкой в Народной скупщине — однопалатном парламенте страны. По словам президента, он убежден, что у 41-летней Аны Брнабич есть необходимые «личные и профессиональные качества», чтобы руководить правительством.

Брнабич станет первой женщиной, которая возглавит правительство Сербии за всю историю этого балканского государства. Еще одно обстоятельство, которое позволяет говорить о создании прецедента, заключается в том, что будущий премьер — лесбиянка и неоднократно открыто признавалась в своей гомосексуальности. Для Сербии, где почти 85 процентов населения — православные христиане, решение Вучича — нерядовое, пишет Deutsche Welle .

Вскоре после президентских выборов 2017 года Брнабич заняла должность исполняющего обязанности премьера Сербии. Она прекрасно образованна, в совершенстве владеет русским и английским языками, обучалась в американском Университете Нортвуд в штате Мичиган и в британском Университете Халла, где получила степень MBA.

