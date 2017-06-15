Сколько будет стоить экономике гендерное равенство

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В Международной организации труда произвели соответствующие подсчеты.

Сокращение гендерного разрыва на рынке труда на 25% от имеющегося уровня к 2025 году может добавить глобальному ВВП дополнительно 5,8 трлн долларов, или 3,9%. Такой вывод представлен в докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции в области занятости женщин», на который ссылается «Коммерсантъ» . Прирост занятости среди женщин принесет и дополнительные налоговые поступления в 1,5 трлн долларов. 990 млрд долларов придется на страны с формирующимся рынком, 530 млрд долларов — на развитые страны.

В 2017 году в мире уровень безработицы среди женщин составляет 6,2%, что на 0,7 процентного пункта выше, чем у мужчин (5,5%). По прогнозам, в 2018 году оба показателя сохранятся на том же уровне. Сегодня доля занятых среди женщин в мире не превышает 50%, в то время как среди мужчин работают 76,1% (за последние двадцать лет разрыв сократился примерно на 3 процентных пункта). В развивающихся странах вовлеченность женского пола в работу чуть выше (70,3%), чем в развитых (51,9%). Минимальный уровень работающих женщин в арабских странах (21,2%), максимальный — в странах Африки к югу от Сахары (64,6%).

По оценке МОТ, во многом высокий уровень занятости женщин в развивающихся регионах — следствие бедности населения. В Северной, Южной и Западной Европе разрыв между долей занятых мужчин и женщин составляет 12,5 процентного пункта — за последние 20 лет он сократился на 8,3 процентного пункта. Прирост занятости среди женщин в этом регионе, по оценке МОТ, является одним из следствий мирового финансового кризиса. В странах Восточной Европы разница в уровне занятости мужичин и женщин составляет 15,1 пункта — при этом здесь доля работающих женщин несколько выше (53%), чем в других европейских регионах.

«Половина женщин в мире отстранена от участия в составе рабочей силы, однако 58% женщин предпочли бы иметь оплачиваемую работу»,— отмечает заместитель гендиректора МОТ по вопросам политики Дебора Гринфилд. В то же время, по данным МОТ, по сих пор 20% мужчин и 14% женщин считают, что женщина не должна работать за пределами своего дома.