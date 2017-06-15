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Канадцы придумали стиральную машину, которой не нужно электричество

16.06.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
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Канадская компания Yirego разработала уникальную стиральную машину Drumi. Это компактный, переносной гаджет, который не использует электричество, а работает по принципу ножного насоса, пишет popmech.ru.


В барабан стиральной машины помещается до 7 предметов одежды, а расход воды составляет всего 9 литров (для сравнения: обычная стиральная машина за один цикл стирки тратит около 40 литров). Барабан Drumi съемный, его легко мыть после использования устройства.

Также в лотке для моющих средств и в отделении для воды есть подсказки, с помощью которых можно отслеживать количество воды и порошка, которое вы используете.

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Педаль сделана из алюминия и покрыта текстурированным материалом для меньшего скольжения. Для одной стирки достаточно запустить устройство на 5−10 минут. За это время Drumi пройдет все три режима: стирку, полоскание и отжим.

Создатели предлагают использовать устройство в поездках, на даче или как альтернативу ручной стирке.

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Запустить компактную стиральную машину можно с помощью ножной педали.

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