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Майли Сайрус и Джимми Фэллон спели в метро в костюмах ковбоев
14 июня Майли Сайрус стала гостем вечернего шоу Джимми Фэллона. Певица и комик спустились в нью-йоркскую подземку на станцию «42nd Street», чтобы спеть дуэтом.
Майли и Джимми надели парики, ковбойские шляпы и очки, маскируясь под обычный кантри-дуэт. Они исполнили «Jolene» Долли Партон и «Party in the U.S.A.» самой Сайрус. Помогали им гитарист и музыкант с ведром вместо барабана.
В конце песни Сайрус и Фэллон привели толпу в восторг, сняв парики и очки.
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Несмотря на парики и ковбойские шляпы, жители Нью-Йорка все равно их узнали.
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