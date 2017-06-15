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Майли Сайрус и Джимми Фэллон спели в метро в костюмах ковбоев

16.06.2017 10:24 — Разное | Tut.by  
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14 июня Майли Сайрус стала гостем вечернего шоу Джимми Фэллона. Певица и комик спустились в нью-йоркскую подземку на станцию «42nd Street», чтобы спеть дуэтом.

Майли и Джимми надели парики, ковбойские шляпы и очки, маскируясь под обычный кантри-дуэт. Они исполнили «Jolene» Долли Партон и «Party in the U.S.A.» самой Сайрус. Помогали им гитарист и музыкант с ведром вместо барабана.

В конце песни Сайрус и Фэллон привели толпу в восторг, сняв парики и очки.

 
 
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Несмотря на парики и ковбойские шляпы, жители Нью-Йорка все равно их узнали.

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