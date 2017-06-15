ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

16.06.2017 10:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

фото: tut.by

За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141.

В документе говорится, что строящаяся в Островецком районе Беларуси АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литовской Республики, её окружающей среде и общественному здоровью, сообщает DELFI.

По мнению главы Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, Беларусь, сооружая АЭС, нарушает международные конвенции. По оценке литовской стороны, проект является непрозрачным.

Принятие законопроекта пришлось на момент проведения в Минске крупного экологического форума — 7-й Сессии Совета сторон Конвенции Эспо, отмечает Еврорадио. В нарушении этой международной конвенции, а также еще двух: Орхусской и Конвенции о ядерной безопасности — обвиняет Беларусь литовская сторона.

В комментарии для Еврорадио член Совета ОО "Экодом" и координатор Белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова связывает принятый депутатами Сейма закон с другим законодательным актом, принятым Сеймом в апреле. Этим документом определяются меры по защите энергетической системы Литвы от электроэнергии с особо опасных атомных электростанций третьих стран. По мнению эксперта, принятия закона об угрозе национальной безопасности является шагом по реализации апрельского документа. Это означает, что электроэнергия с БелАЭС, признанной небезопасной, не будет приниматься на литовском рынке.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Канадцы придумали стиральную машину, которой не нужно электричество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика