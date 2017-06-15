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БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью с 20 на 21 мая

16.06.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь в 20 а 21 мая. Информация об этом размещена на сайте БЖД.

«20 июня с 23.00 до 07.00 21 июня в связи с проведением плановых технических работ система продажи проездных документов через сеть Интернет будет недоступна», — сообщается на сайте БЖД.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.

 
 
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Билеты нельзя будет купить в связи с проведением плановых технических работ система продажи проездных документов через сеть Интернет будет недоступна

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