БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью с 20 на 21 мая

Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь в 20 а 21 мая. Информация об этом размещена на сайте БЖД.

«20 июня с 23.00 до 07.00 21 июня в связи с проведением плановых технических работ система продажи проездных документов через сеть Интернет будет недоступна», — сообщается на сайте БЖД.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.