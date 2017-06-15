Очередники трех районов могут написать заявления на арендные квартиры

Очередники трех районов могут написать заявление на арендное жилье. Появились объявления об очередной партии квартир.

В Первомайском районе для первоочередников есть двухкомнатная квартира № 1 площадью 34 метра в доме № 6 по пер. Калинина в Минске (квартира благоустроенная, расположена на 1-ом этаже 4-х этажного дома).



Фото: Яндекс. Карты.

Платить за нее надо будет 37 рублей в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района (пер. К. Чорного, 5) по 26 июня.

В Партизанском районе для первоочередников есть однокомнатная квартира № 381 в доме № 19 по переулку 2-му Багратиона. Площадь жилья 33 метра. Арендная плата составит 36 рублей в месяц.



Фото: Яндекс. Карты.

Заявление о предоставлении квартиры принимаются по 26 июня в службе «Одно окно» администрации Партизанского района по ул. Захарова, д. 53.

Для рядовых очередников района в исполкоме есть несколько квартир:

— однокомнатная площадью 32,46 кв. метра в доме № 3 корп.2 по ул. Андреевская. Расположена на 5-ом этаже. В квартире совмещенный санузел. Платить за жилье надо будет 223 рубля в месяц;

— однокомнатная площадью 30,3 кв. метра в доме № 5А по ул. Щербакова. Расположена на первом этаже. Санузел совмещенный. Размер платы за пользование квартирой составит 167 рублей;

— квартира площадью 31 метр в доме № 7 по ул. Столетова. Находится на первом этаже, в ней совмещенный санузел. Платить за жилье надо будет 172 рубля;

— двухкомнатная квартира площадью 44 метра в доме № 19 по ул. Фроликова. Расположена квартира на 2 этаже, в ней также совмещенный санузел. Платить за нее надо будет 243 рубля.



Фото: Яндекс. Карты.

Заявление на все квартиры принимаются по 26 июня в службе «Одно окно» администрации Партизанского района по ул. Захарова, д. 53.

Администрация Фрунзенского района для сотрудников государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, есть «однушка» в доме № 38 на Тимошенко. Площадь жилья 42 метра. Платить за нее надо будет около 35 рублей.



Фото: Яндекс. Карты.

Заявления принимаются по 22 июня в «Одном окне» администрации района (ул. Кальварийская, 39 и ул. Неманская, 22).