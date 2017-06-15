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Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США
Аргентинский нападающий клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Чикаго Файр» Луис Солиньяк отметился красивым голом в матче Открытого кубка США против «Сент-Луис Старс».
Форвард, стоя спиной к воротам, ударил пяткой по мячу. Тот миновал голкипера и опустился в сетку за спиной вратаря. Победу в матче со счетом 1:0 одержал «Чикаго».
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Аргентинский нападающий клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Чикаго Файр" Луис Солиньяк отметился красивым голом в матче Открытого кубка США против...
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