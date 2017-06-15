Около десятка частных застройщиков по всей стране столкнулись с одинаковой проблемой — стены их домов, построенных из блоков завода «КварцМелПром», покрылись трещинами. Производитель уверяет: дефект несущественный, на физико-механические свойства сооружения влияет незначительно. Построившие стены не верят — после зимы трещин стало еще больше и нет гарантии, что этот процесс остановится.

Первый суд



Издалека кажется, что проблем со стенами нет

Алексей, владелец недостроенного дома под Минском, один из первых, кто обратился в суд с жалобой на производителя газосиликатных блоков «КварцМелПром». Материал он покупал осенью 2014 года, кладку стен закончил в 2015 году. Алексей по образованию прораб, поэтому не заметить трещин на сложенных собственноручно стенах он не мог:

— На мою претензию завод ответил, что причина не в качестве блоков, а в том, что я неправильно их хранил. Тогда я через Минское общество потребителей обратился в суд Первомайского района Минска. Судья назначил независимую экспертизу.

Для возможности определения прочностных характеристик блоков — на сжатие из стен дома были изъято три блока для проведения лабораторных испытаний в РУП «Институт НИИСМ». По результатам испытаний эксперт сделал вывод, что фактическая прочность бетона не соответствует классу В 2,5, а дефекты в виде трещин носят производственный характер.

















Судья вынес решение в пользу Алексея и назначил заводу возместить стоимость блоков, оплатить стоимость выполненных им работ по возведению стен. Моральный ущерб суд оценил в 300 рублей.

«КварцМелПром» с выводами эксперта и решением суда не согласился и направил кассационную жалобу в городской суд Минска.

Алексей утверждает, что блоки с такими же дефектами приобрел не он один, претензии к заводу могут предъявить люди из разных регионов страны: Кобрина, Малориты, Минска, Мозыря, Дзержинска.

Неправильное хранение?

Редакция REALTY.TUT.BY связалась еще с несколькими людьми, чьи стройки теперь также заморожены из-за качества стеновых блоков.





— Когда возводили коробку, блоки уже были в микротрещинах, — описывает проблему Марина из Кобрина. — После зимы микротрещины стали настоящими трещинами. И это не один-два блока, их много. Дальше строить страшно. Возможно, придется все сносить и строить заново. Где только брать на это средства?



Завод считает, что причина такого состояния стен — неправильное хранение

Сейчас многодетная семья (трое детей), живет во времянке рядом с недостроем.

Марина рассказывает, что блоки у ЗАО «КварцМелПром» покупали двумя частями в 2011 и в 2014 годах. Прошлым летом выложили первый этаж и перекрыли плитами. Марина говорит, что еще при строительстве муж заметил, что блоки очень легко пилятся, хрупкие, но не придал этому большого значения.









































— Когда мы отправили на завод претензию, к нам приехали их представители. Сразу сказали, что такое состояние блоков — это следствие неправильного хранения. Еще одна причина — над домом нет крыши. Завод предлагает не обращать на это внимание, возводить стены дальше и делать крышу. А чтобы блок дальше не разваливался — заштукатурить стены паропроницаемым клеем. Муж попробовал замазывать стены, но все отвалилось. Подали в суд, ждем…

Алена, тоже из Кобрина, рассказала, что к строительству дома даже не приступали — блоки «испортились» еще на поддоне:

— Мы не решились из них строить — блоки были в трещинах. Мы покупали их в два этапа: в конце 2013 и начале 2014 года. Представители завода сказали, что мы не правильно хранили их, они должны были быть обернутыми в пленке. Но тогда блоки продавались без пленки. Нам говорят, что разрушаются только крайние блоки, на которые попадала вода. Но ведь и в центре поддона, куда влага попасть не могла, блоки с трещинами. Тем более, что они стояли на заводских поддонах под брезентом…

















…или усадка?

Впрочем, это не единственное объяснение трещин на блоках, которое дают эксперты завода. Например, в ответе на рекламацию Евгения из Малориты говорится, что «…трещины на поверхности блоков вызваны карбонизационной усадкой. Данный вид усадки является характерным к ячеистым бетонам всех производителей и не регламентируется нормативными документами».





— Я из этих блоков построил два небольших одноэтажных дома, — рассказывает Евгений. — И при этом блоки на стройплощадке не хранились: как привезли, сразу начали складывать из них стены. Дома уже накрыты кровлей, один успели «одеть» в термошубу, второй остался наполовину утепленным. В таком виде они и перезимовали. В августе 2015 года при продолжении работ по утеплению второго дома обнаружились трещины. Сейчас они покрывают практически 98% всех блоков: трещинки мелкие и заметны только с близкого расстояния.





На «КварцМелПром» мне сказали, что это не страшно, что это усадочный процесс внутри блока.

















Евгений считает, что даже если бы это было так на самом деле, то трещины должны быть поверхностными, а они — сквозные:

— Будучи не на 100% уверенным в своей правоте, я выпилил 5 кубиков 10×10×10 см из немногочисленных остатков и отвез их в БелНИИС на пробу. Они их раздавили. Один развалился сразу, остальные показали разброс от 1,6, до 2 Мпа при заявленных 2,5. Учитывая, что зимы еще не было, блокам год от роду — это очень плохой результат.



Изъятие образца блока для исследования

Евгений говорит, что, если бы на домах была тяжелая крыша, фундамент не такой прочный, не было бы армирования кладки, то не исключено, что эти стены бы уже «сложились» :

— А ведь дома строятся как гостевые в агроусадьбе. Я намерен судиться с заводом. И мое требование такое: пусть завод убирает свои блоки с моего фундамента и возводит те же стены и крыши из нормальных материалов.





Похоже, что проблемы с качеством продукции были у производителя и в прошлом году. Дмитрий, который строит дом возле Дзержинска, рассказал, что блоки были куплены в июле 2016-го:

— Партия была свежая, 1−2 недели с даты изготовления. Кладку я защищал от дождя, однако через полтора месяца на каждом блоке появились трещины, даже на тех, что в оконных проемах, где нет вообще никакой нагрузки. На зиму все тщательно укрывалось от дождей и снега, то есть это не из-за неправильного хранения. Однако сейчас на каждом блоке от 2-х до 4-х трещин, а на некоторых вообще «паутина».​ Поэтому укладывать перекрытия не решился. На заводе мне говорят, что можно продолжать строительство. На мировое соглашение надежд мало, поэтому будем судиться.





В суде Дмитрий намерен настаивать на полном возмещении заводом стоимости материалов и работ, а также демонтажа уже построенных стен.



Дом Сергея из Мозыря

Однако не все застройщики настроены так решительно. Сергей из Мозыря, который уже практически достроил дом, опасается, что суды могут затянуться на неопределенный срок. Его дом находится в высокой степени готовности — есть крыша, окна и двери, проведены коммуникации. Строился дом хозспособом, по льготному кредиту.























— В ближайшее время нужно вводить дом в эксплуатацию, а я не знаю, что делать: в суд идти или стены штукатурить, — говорит Сергей. — Мне важно понять, можно ли в этом доме безопасно жить или нет. Нет уверенности, что стены не разрушатся. Таких проблем нет ни у одного из соседей, которые строятся из блоков, только других производителей. Мой дом стоит под крышей, стены сухие, но после зимы трещин стало больше. С завода приезжали, взяли два блока на экспертизу. Потом пришло письмо, в котором говорилось, что причина трещин — перепад влажности. Я связался с человеком, который делал анализ, — оказалось, что он проверял лишь химсостав. А как эти трещины влияют на прочность блока? Эта ситуация очень сильно нервирует, и если идти в суд, то на что рассчитывать? На то, что мне построят новые стены? А крышу, коммуникации по-новому делать?





Дмитрий, владелец двухэтажного дома под Минском, говорит, что пока еще не решил, будет ли он обращаться в суд.

— У меня блоки от двух производителей: «КварцМелПром» и Березовского комбината. В 2015 году я построил стены первого этажа и залил монолитное перекрытие. После зимы заметил, что на блоках появились трещинки. Но я решил не останавливать стройку и выставил стены второго этажа из березовских блоков, сделал крышу. Теперь, когда на стены не попадает вода, трещин вроде больше не становится. Могу отметить, что основные проблемы были в тех местах, где блок контактировал с водой — там он отваливался кусками. Я эти места заштукатурил. Когда дом стал под крышу, проблема исчезла. Я строитель и хорошо знаю свойства этого материала. Считается, что стены из блоков желательно сразу накрывать крышей, чтобы на них не попадала вода. Однако не у всех производителей блоки такие «нежные». Люди по три года не могут на крышу насобирать, коробки стоят под дождем, под снегом — и ничего с блоками не случается.





















Дмитрий говорит, что попробует штукатурить блоки по сетке. Он надеется, что штукатурка уже не потрескается.

А что говорит производитель?

В своем письме-ответе за подписью директора завода В.В. Соколова говорится, что «по всем судебным процессам судом назначены экспертизы. Ни один из экспертов на

данный момент не обозначил, что причиной появления данного вида дефектов на

блоках явился брак производителя». Также автора статьи производитель попросил «воздержаться от данной публикации до завершения судебных процессов либо привести наше письмо в вашей статье без изъятий. СЗАО „КварцМелПром“ считает, что данная публикация до вынесения решения судами может быть расценена как давление на суд и экспертов».

Ниже, как и просило нас руководство завода, прилагаем письмо в полном объеме.

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