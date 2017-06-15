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Audi R8 Spyder Plus оказался быстрее Lamborghini Huracan

16.06.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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В разгар летнего сезона самое время присмотреться к автомобилю без крыши. Да помощнее! Как, например, родстер Audi R8 Spyder Plus. Это самый мощный серийный открытый автомобиль, который когда-либо ставила на колеса компания из Ингольштадта.


Как и у исходного купе R8 V10 Plus, оснащается открытый спорткар 5,2-литровым атмосферным V10, развивающим 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента — собственно, это и есть тот самый «Plus» в 70 сил и 20 Нм по сравнению с обычным R8 Spyder. Сблокирован мотор с 7-ступенчатым «роботом», привод — полный. Время разгона до 100 км/ч сократилось до 3,3 секунд, максимальная скорость достигает 328 км/ч (+10 км/ч).


Масса R8 Spyder Plus по сравнению с базовым спайдером уменьшена на 25 кг (до 1695 кг) — в том числе благодаря изготовленным из углепластика аэродинамическим элементам и каркасам сидений, карбон-керамическим тормозам и кованым 19-дюймовым колесным дискам (опция — на дюйм больше).


Мягкий складной верх у самого шустрого родстера Audi можно убирать или поднимать за 20 секунд в движении — на скорости до 50 км/ч.

У европейских дилеров R8 Spyder Plus появится ближе к концу лета. В Audi уже озвучили стоимость для немецкого рынка — от 207 500 евро!

 
 
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Audi R8 Spyder Plus получил солидную прибавку в мощности/ Разгон до сотни у открытого спорткара занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость равна 328 км/ч.

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