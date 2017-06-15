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О допинге, финансах и Евроиграх в Минске: интервью министра спорта
16.06.2017 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
В эксклюзивном интервью Sputnik министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал, как Минск примет II Европейские игры в 2019 году, почему спортивным тренерам нужна обязательная квалификация, а также уточнил, каким спортом увлекается сам и как проводит время с близкими.
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко побывал в МПЦ Sputnik Беларусь и ответил на вопросы журналистов о финансировании "нерейтинговых" видов спорта,...
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