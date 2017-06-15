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Минобороны России уточняет информацию об уничтожении лидера ИГ

16.06.2017 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Минобороны России уточняет информацию об уничтожении лидера ИГ

фото: ria.ru

Минобороны проверяет по различным каналам информацию об уничтожении лидера "Исламского государства" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что главу террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки, передает РИА Новости.

Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав "военного совета" ИГ, и около 330 террористов.

По данным Минобороны, среди ликвидированных террористов — "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ* Сулейман Аль-Шауах.

Информацию о совещании лидеров боевиков Минобороны получило в конце мая. Во время проверки данных удалось выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор".

Авиация нанесла удар ночью 28 мая, с 00:35 до 00:45 мск, после того, как данные о месте и времени встречи подтвердили беспилотники. При этом Минобороны заранее предупредило об ударе американскую сторону.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

 
 
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