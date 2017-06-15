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Командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Олег Двигалев посетил с визитом Латвию.

Во время встречи с латвийскими коллегами были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества в области ВВС и войск ПВО, сообщает газета "Во славу Родины" .

Итогом визита стало подписание ряда важных документов. Среди них - Соглашение между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Латвии об обмене информацией о полетах воздушных судов, а также Инструкция по взаимодействию центральных пунктов управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси и Военно-воздушных сил Латвии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере ПВО Командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Олег Двигалев посетил с визитом Латвию.

В военных ведомствах стран-соседей убеждены, что подписание и реализация положений соглашения и инструкции будут содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Латвии в воздушном пространстве. Также это позволит вывести на новый качественный уровень контроль за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи Государственной границы и при ее пересечении. Данный шаг предпринят в рамках укрепления доверия между государствами и региональной безопасности.