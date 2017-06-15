ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере ПВО

16.06.2017 11:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере ПВО

фото: Svisgaz.by

Командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Олег Двигалев посетил с визитом Латвию.

Во время встречи с латвийскими коллегами были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества в области ВВС и войск ПВО, сообщает газета "Во славу Родины".

Итогом визита стало подписание ряда важных документов. Среди них - Соглашение между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Латвии об обмене информацией о полетах воздушных судов, а также Инструкция по взаимодействию центральных пунктов управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси и Военно-воздушных сил Латвии.

В военных ведомствах стран-соседей убеждены, что подписание и реализация положений соглашения и инструкции будут содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Латвии в воздушном пространстве. Также это позволит вывести на новый качественный уровень контроль за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи Государственной границы и при ее пересечении. Данный шаг предпринят в рамках укрепления доверия между государствами и региональной безопасности.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Олег Двигалев посетил с визитом Латвию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
О допинге, финансах и Евроиграх в Минске: интервью министра спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика