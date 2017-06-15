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Клиенты БСБ Банка испытывают сложности при расчете карточками в магазинах и на заправках
Клиенты БСБ Банка, у которого Нацбанк 15 июня
— На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Следовательно, не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях, — сообщили в БСБ Банке.
В банке добавляют, что их клиенты могут снять наличные в банкоматах БСБ Банка. «В случае, если денежные средства в каком-либо из банкоматов закончатся, Банк будет их пополнять, — отметили в БСБ Банке.
В банке будут оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах.
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