Клиенты БСБ Банка испытывают сложности при расчете карточками в магазинах и на заправках

Клиенты БСБ Банка, у которого Нацбанк 15 июня отозвал лицензию на работу с депозитами физлиц, жалуются на проблемы с оплатой карточкой в магазинах и на заправках. В банке прокомментировали ситуацию.





— На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Следовательно, не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях, — сообщили в БСБ Банке.

В банке добавляют, что их клиенты могут снять наличные в банкоматах БСБ Банка. «В случае, если денежные средства в каком-либо из банкоматов закончатся, Банк будет их пополнять, — отметили в БСБ Банке.

В банке будут оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах.