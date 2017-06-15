Часть зеленой зоны на Академика Купревича продают под торговый центр

На электронные торги выставлено 0,65 гектара земли под строительство объекта «Торговый центр с объектами общественного питания и бытового обслуживания по ул. Академика Купревича/земельный участок для размещения объектов иного назначения».

Выделенный под ТЦ участок — это зеленая зона, отделяющая детсад от парковки на 700 машиномест.





Начальная цена лота 273 260 рублей.

Если покупатель выберет вариант строить здесь торговый центр, то для него, по условиям аукциона, есть определенные параметры: это должен быть торговый центр с объектами общественного питания и бытового обслуживания. Общая площадь объекта не должна превышать 2,6 тысячи квадратных метров (торговля — 1000 кв. м, общественное питание — 800 кв. м, бытовое обслуживание — 800 кв. м).





Аукцион пройдет 14 июля на электронной торговой площадке «Минск-недвижимость».