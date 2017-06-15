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Нацбанк: "В БСБ Банке сегодня практически нет депозитных счетов физлиц"
Каких-то серьезных проблем с вкладчиками БСБ Банка ожидать не следует, поскольку их количество у банка незначительное. Об этом БелаПАН заявили в пресс-службе Национального банка.
Напомним, 26 июня Нацбанк
В БСБ Банке
Комментируя ситуацию БелаПАН, в пресс-службе Нацбанка отметили: «В силу специфики деятельности в БСБ Банке на сегодняшний день практически нет депозитных счетов физических лиц. Основная деятельность банка по части работы с гражданами заключается в обслуживании текущих расчетных счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной данным банком».
В пресс-службе также пояснили, что решение об отзыве лицензии именно с 26 июня принималось Нацбанком в том числе для того, чтобы до этого времени банк самостоятельно исполнил свои обязательства перед физлицами.
Детали нарушений, выявленных в БСБ Банке, регулятор не раскрывает, в том числе «чтобы не ухудшить репутационные потери банка».
«Недоумение, выраженное БСБ Банком по поводу решения, принятого Национальным банком, свидетельствует прежде всего об отсутствии у банка желания наладить диалог с регулятором, что, в свою очередь, говорит об отсутствии достаточного уровня корпоративной культуры и желания соблюдать корпоративную этику», — считают в главном банке страны.
Тем временем клиенты БСБ Банка
— На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Следовательно, не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях, — сообщили в БСБ Банке.
В банке добавляют, что их клиенты могут снять наличные в банкоматах БСБ Банка. «В случае, если денежные средства в каком-либо из банкоматов закончатся, банк будет их пополнять, — отметили в БСБ Банке.
В банке будут оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах.
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Каких-то серьезных проблем с вкладчиками "БСБ Банка" ожидать не следует, поскольку их количество у банка незначительное, отмечают в Нацбанке.
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