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Либерал-демократы призвали Литву не вредить отношениям с Беларусью

16.06.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Решение Литвы объявить строящуюся Белорусскую атомную электростанцию угрозой национальной безопасности ошибочно и вредит отношениям между странами, уверен первый зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Либерал-демократы призвали Литву не вредить отношениям с Беларусью
© Sputnik Виктор Толочко
Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

Сейм Литвы назвал Островецкую атомную электростанцию, также известную, как БелАЭС, небезопасной и представляющей угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения.

"Партия считает решение Литвы — объявление БелАЭС угрозой национальной безопасности Литовской Республики — ошибочным, недружественным и несущим вред укреплению взаимоотношений между нашими странами", — заявил в пятницу первый зампред одной из крупнейших партий Беларуси.

Гайдукевич напомнил, что в Литве когда-то хотели построить свою атомную станцию, но "не хватило политической воли и экономической возможности".

"Вместе с тем, строительство БелАЭС станет не только энергетическим гарантом для Беларуси, но и для ЕС. Об этом почему-то наши литовские коллеги не говорят", — добавил Гайдукевич.

Ранее вице-премьер Беларуси Василий Семашко отметил, что заявление литовского Сейма свидетельствует о том, что ситуация вокруг строительства объекта политизирована. Белорусская сторона открыта в вопросе строительства станции — туда, помимо журналистов и экспертов, приглашали даже представителей дипкорпуса.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый зампред Либерально-демократической партии Беларуси считает решение Литвы объявить БелАЭС национальной угрозой ошибочным.

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