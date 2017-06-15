Либерал-демократы призвали Литву не вредить отношениям с Беларусью

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Решение Литвы объявить строящуюся Белорусскую атомную электростанцию угрозой национальной безопасности ошибочно и вредит отношениям между странами, уверен первый зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич.



© Sputnik Виктор Толочко Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

Сейм Литвы назвал Островецкую атомную электростанцию, также известную, как БелАЭС, небезопасной и представляющей угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения.

"Партия считает решение Литвы — объявление БелАЭС угрозой национальной безопасности Литовской Республики — ошибочным, недружественным и несущим вред укреплению взаимоотношений между нашими странами", — заявил в пятницу первый зампред одной из крупнейших партий Беларуси.

Гайдукевич напомнил, что в Литве когда-то хотели построить свою атомную станцию, но "не хватило политической воли и экономической возможности".

"Вместе с тем, строительство БелАЭС станет не только энергетическим гарантом для Беларуси, но и для ЕС. Об этом почему-то наши литовские коллеги не говорят", — добавил Гайдукевич.

Ранее вице-премьер Беларуси Василий Семашко отметил, что заявление литовского Сейма свидетельствует о том, что ситуация вокруг строительства объекта политизирована. Белорусская сторона открыта в вопросе строительства станции — туда, помимо журналистов и экспертов, приглашали даже представителей дипкорпуса.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.