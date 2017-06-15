Нацбанк: реакция БСБ на отзыв лицензии в говорит о нежелании соблюдать корпоративную этику



фото: Sypernews.com

При этом в Нацбанке подчеркнули, что детали выявленных нарушений в БСБ не раскрываются, «чтобы не ухудшить репутационные потери банка».

Что касается вкладчиков БСБ, то каких-то серьезных проблем Нацбанк не ожидает, так как их количество у банка незначительное. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на комментарий, полученный БелаПАН в пресс-службе Национального банка.

«В силу специфики деятельности в БСБ Банке на сегодняшний день практически нет депозитных счетов физических лиц. Основная деятельность банка по части работы с гражданами заключается в обслуживании текущих расчетных счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной данным банком», - прокомментировали в Нацбанке.

Напомним, что Национальный банк с 26 июня 2017 г. Отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами.

В БСБ Банке решение регулятора назвали жестким и не соответствующем масштабу выявленных нарушений. Между тем о деталях выявленных нарушений пока неизвестно. Их Нацбанк раскрывать не стал, ссылаясь на нежелание «ухудшить репутационные потери банка».

«Недоумение, выраженное БСБ Банком по поводу решения, принятого Национальным банком, свидетельствует прежде всего об отсутствии у банка желания наладить диалог с регулятором, что, в свою очередь, говорит об отсутствии достаточного уровня корпоративной культуры и желания соблюдать корпоративную этику», — заявили в Нацбанке.

Между тем начала поступать информация о том, что клиенты БСБ Банка испытывают проблемы при расчете карточками в магазинах и на заправках.

— На данный момент Белинвестбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Следовательно, не проходят операции в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и на заправочных станциях, — сообщили TUT.BY в БСБ Банке.

В банке добавляют, что их клиенты могут снять наличные в банкоматах БСБ Банка. «В случае, если денежные средства в каком-либо из банкоматов закончатся, банк будет их пополнять, — отметили в БСБ Банке.

В банке будут оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах.

