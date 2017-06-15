Погода в выходные: ливни, грозы и комфортное тепло

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Белорусские синоптики обещают в субботу неустойчивую погоду с ливнями и грозами в отдельных районах страны. В воскресенье погода улучшится, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в субботу погодные условия по юго-западной половине Беларуси будет определять фронтальный раздел, где пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы и сильные дожди.



© Sputnik / Марина Серебрякова Выходные в Минске: куда пойти 17-18 июня

"На остальной территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и преимущественно без осадков. Утром по северо-востоку местами слабый туман. Температура ночью +7 +12°С, по югу до +14°С; днем +19 +24°С, в западных районах +15 +18°С, возможны дожди", — рассказал Рябов.

По его словам, в Минске в субботу будет переменная облачность, без существенных осадков. "Вероятность дождя крайне мала — 5-10%. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура ночью +10 +12°С, днем +21 +23°С", — добавил собеседник агентства.

По словам Рябова, в воскресенье погода улучшится и в юго-западных районах. В стране будет господствовать область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны — слабый туман. Температура воздуха ночью +6 +13°С, днем +21 +27°С.

В Минске в воскресенье будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью около +10°С, максимальная днем +23 +25°С.

"В начале недели на преобладающей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку страны — кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +9 +15°С, днем +22 +28°С", — добавил он.

Главный метеоролог страны также рассказал, что в начале недели в Минске будет жарко: максимальные температуры днем будут достигать +25 +27°С.

"По предварительному прогнозу, в середине следующей недели вновь похолодает, но не надолго", — заключил он.