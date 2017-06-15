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В Минске водитель VW потянулся за телефоном и врезался в Honda и троллейбус
В Минске VW выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной и троллейбусом. Авария произошла вечером 15 июня, сообщает агентство «
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения, причем обе машины после аварии оказались не на ходу.
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Авария произошла вечером 15 июня на столичной улице Сурганова.
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