ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске водитель VW потянулся за телефоном и врезался в Honda и троллейбус

16.06.2017 12:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске VW выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной и троллейбусом. Авария произошла вечером 15 июня, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ Первомайского района.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— ДТП произошло в 19.20 рядом с домом № 5 на улице Сурганова. Volkswagen Caddy двигался со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Платонова. По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 км/ч, потянулся за телефоном и выехал на полосу встречного движения. Там сначала произошло столкновение с автомобилем Honda, затем c троллейбусом, — рассказала представитель ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения, причем обе машины после аварии оказались не на ходу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 15 июня на столичной улице Сурганова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в выходные: ливни, грозы и комфортное тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика