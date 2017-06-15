В Минске водитель VW потянулся за телефоном и врезался в Honda и троллейбус

В Минске VW выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной и троллейбусом. Авария произошла вечером 15 июня, сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на ГАИ Первомайского района.

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— ДТП произошло в 19.20 рядом с домом № 5 на улице Сурганова. Volkswagen Caddy двигался со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Платонова. По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 км/ч, потянулся за телефоном и выехал на полосу встречного движения. Там сначала произошло столкновение с автомобилем Honda, затем c троллейбусом, — рассказала представитель ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения, причем обе машины после аварии оказались не на ходу.