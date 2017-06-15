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В столице на месяц перекроют улицу Куйбышева. Транспорт пойдет по-другому

16.06.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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В субботу, 17 июня, в Минске начнут ремонтировать участок улицы Куйбышева на участке от Сурганова до Хоружей. Этот участок дороги перекрывают, а движение транспорта организуют по-другому. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Работы по капремонту части улицы Куйбышева начнутся 17 июня и ориентировочно завершатся до конца июля 2017 года. Этот участок перекрывается и городской транспорт будет ходить следующим образом.

Автобусы № 24, 44, 136 и маршрутки № 1024-ТК пойдут со стороны улицы Беды — по улицам Сурганова, Богдановича, Хоружей, Куйбышева и далее по маршрутам. В обратном направлении — без изменений.

Автобус № 59 поедет в направлении КП Кульман — по улицам Столетова, Академической, проспекту Независимости, площади Коласа, улицам Хоружей и Кропоткина. В обратном направлении — без изменений.

Автобус № 91 со стороны улицы Беды — по улицам Сурганова, Богдановича и далее по маршруту. В обратном направлении — без изменений.

Троллейбус № 12 пустят следующим образом: со стороны КП Лермонтова — до ДС Карастояновой со следованием по улицам Куйбышева, Хоружей, Богдановича, Сурганова, Карастояновой. Со стороны ДС Карастояновой — по улицам Карастояновой, Каховской, бульвару Шевченко, улицам Хоружей, Куйбышева и далее по маршруту.

Движение троллейбуса № 29 отменяется, но вместо него будет ходить временный автобус № 929 «ДС Калиновского — пл. Мясникова». Он будет ездить по маршруту 29-го с изменением движения на участке от улицы Чорного до улицы Я. Купалы по улицам Сурганова, Богдановича, Хоружей, Куйбышева. В обратном направлении — без изменений.

Пассажиры с проездными на троллейбус на время ремонта улицы смогут ездить по ним в автобусах № 24, 44, 59, 91, 136, 929 на закрываемых и дублируемых участках.

 
Теги: Минск
 
 
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