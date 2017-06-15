Экскурсовод: что потеряют Минск и его жители с исчезновением Осмоловки /

С 23 июня по 17 июля пройдет общественное обсуждение проекта застройки Осмоловки — тихого района в центре Минска, который был построен еще в послевоенный период. Есть вариант, что двухэтажные дома в районе улиц Богдановича, Киселева, Куйбышева и Коммунистической будут снесены, и на их месте появятся многоэтажные здания с подземными автостоянками.

Что утратит город с исчезновением Осмоловки, и как сейчас выглядят экскурсии по этому району, на радио Sputnik Беларусь рассказал историк, краевед, руководитель проекта "Путешествия в прошлое" Павел Дюсеков.



© Sputnik/ Роман Шантар Проект сноса Осмоловки: что появится на месте послевоенных двухэтажек

"У меня это премьерный маршрут. Каждый сезон я добавляю какие-то новые маршруты, и так получилось, что Осмоловку я совсем недавно написал и успел показать только два раза. Только я начал его накатывать, как вот пришла новость", — отметил Дюсеков.

По словам историка и экскурсовода, нынешняя застройка Осмоловки, в первую очередь, значима для тех семей, которые там живут. Это 300 семей и более 1200 человек, среди которых есть две семьи, которые живут на этом месте еще с дореволюционных времен. Также есть люди, которые поселились в Осмоловке сразу после войны.

"Таких мест не так уж много, и его снос будет очередной потерей города, если это произойдет. А почему потеря, потому что это первый квартал, который застраивался типовыми домами, был элитным кварталом, в начале своего существования даже охранялся, там были ворота. Через них ночью нельзя было пройти, если у вас не было пропуска ", — рассказал Дюсеков.



© Sputnik / Виктор Толочко Петицию против сноса Осмоловки подписали за сутки 2 тысячи минчан

Также экскурсовод отметил, что сегодняшняя Осмоловка — это очень чистое, тихое и очень зеленое место. Там полторы тысячи деревьев и всегда есть тень, туда семьи приходят гулять с детьми, это зеленая зона в центре города.

Кроме того, этот квартал строился для не самых простых людей — военных, ученых, оперных певцов, балерин. Если задаться целью и отреставрировать эти дома, там можно повесить множество памятных табличек.

"Осмоловку можно сделать красивым мемориальным кварталом, а можно сделать красивой пешеходной зоной. Что касается жителей, которые там живут, то они имеют на это право", — отметил Дюсеков.

Беседу с историком, краеведом, руководителем проекта "Путешествия в прошлое" Павлом Дюсековым слушайте на радио Sputnik Беларусь.