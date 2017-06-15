Новости из мира столичного такси стали в июне 2017-го достаточно громкими. Так, сервис Uber заблокировал в Минске две компании-партнера, в которых работали 140 водителей — эта ситуация до сих пор не решена окончательно. А на текущей неделе стало известно о задержании 31-летнего Виктора Пузикова — владельца крупнейшей службы такси Беларуси 7788 "Алмаз", который, по версии Комитета госконтроля, благодаря "серым схемам" зарабатывал по 200 тысяч долларов в месяц и задолжал фискальной системе страны почти 750 тысяч долларов.

Sputnik пытается оценить ситуацию на рынке минских служб такси и автоперевозок после таких громких событий.

На рынке такси будет передел?

После блокировки двух компаний-перевозчиков Uber многие водители уверены: во многом виноваты "происки конкурентов" — разные фирмы по прокату автомобилей, будто бы, попросту вытеснили небольших игроков с рынка. Однако сам руководитель заблокированных перевозчиков так не заявлял, а позиция Uber остается неизменной: водители были наказаны за нарушение правил.



© Sputnik Владимир Астапкович Около половины "заблокированных" Uber водителей до сих пор без работы

При этом, сильных изменений пользователи Uber в Минске не почувствовали — компания утверждает, что есть сезонный рост популярности такси. Изменится ли что-то в коэффициентах пользования сервисом и стоимости Uber — ясно будет через несколько месяцев.

В том, что ситуация вокруг такси "Алмаз" приведет к своеобразному "переделу" рынка, уверены больше людей: это был крупнейший игрок в Минске. Свидетельство тому — заработки владельца 7788 Пузикова.

"Теперь конкуренты вздохнут спокойно! Цены вырастут, но работать будем по-белому!" — написал один из участников сообщества минских таксистов в социальных сетях.

Однако есть и те, кто уверены: арест Пузикова — событие рядовое, своеобразная "текучка", и не сильно повлияет на рынок. "Только начнут работать нормально и наконец-таки оглядываться, а не считать себя царями", — написал другой участник дискуссии.

Как это все может отразиться на клиентах?

У такси "Алмаз" арестована почти сотня машин и предметы недвижимости, однако днем в пятницу, если верить сайту службы, на линии работали более тысячи машин. Машин с оклейкой 7788 хоть и стало меньше в городе, но ненамного, а по радио до сих пор звучит навязчивая реклама "позвони — и мы подбросим".



© Sputnik Владимир Федоренко От Чижа до Пузикова: топ-5 белорусских неплательщиков налогов

"Пузиков на бомбилах погорел. Все знали, как они работают, но раньше никто не обращал внимания почему-то", — отметил один из форумчан.

Действительно, Пузиков получал "на руки" от водителей-бомбил огромные деньги — они ведь и работают по завышенным тарифам, и не отчитываются перед налоговыми. Сейчас такие таксисты тоже могут поостеречься и работать аккуратнее — без "помощи" диспетчерской службы. Без "липовой" оклейки таким водителям будет сложнее работать нелегально.

Остальные службы такси Минска работают в штатном режиме, однако комментировать ситуацию пока в компаниях не хотят. Можно ожидать, что вскоре конкуренты "Алмаза" поднимут тарифы — служба 7788 демпинговала на рынке, чем нажила себе много врагов в профессиональной сфере. Однако пока про это никто официально не заявлял, все — лишь предположения.