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В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только головная боль от этого».

Владимир Путин заявил, что у него никогда не было богатств и банковских счетов на Кипре. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Интервью с Путиным», передает РБК .



«Нет, нет и никогда не было. Чушь это все», — сказал Путин. Стоун отметил, что на Западе считают российского президента самым богатым человеком в мире, на что Путин заявил, что у него нет «такого богатства, о котором говорят».



Американский режиссер отметил, что был бы счастлив, если обладал большим богатством. На это российский лидер сказал, что не думает, что в этом «большое счастье». «Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами — как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — сказал Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин и Стоун обсудили, кто из них богаче В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только...

Президент подчеркнул, что Стоун — «гораздо более богатый человек», потому что у него есть свое мнение и талант, которые режиссер может проявить и «оставить после себя след». Путин полагает, что деньги не смогут дать «такого счастья». «В гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин.В январе 2016 года британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм под названием «Тайные богатства Путина». В фильме, который основан на интервью с российскими бизнесменами, проживающими сейчас за границей, они рассказывают, что президент России «контролирует крупный бизнес в России» и обладает дорогостоящими активами.