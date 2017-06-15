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Путин и Стоун обсудили, кто из них богаче
16.06.2017 13:00 — Разное | Ежедневник
фото: Twitter.com
В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только головная боль от этого».
Владимир Путин заявил, что у него никогда не было богатств и банковских счетов на Кипре. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Интервью с Путиным», передает
В январе 2016 года британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм под названием «Тайные богатства Путина». В фильме, который основан на интервью с российскими бизнесменами, проживающими сейчас за границей, они рассказывают, что президент России «контролирует крупный бизнес в России» и обладает дорогостоящими активами.
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В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только...
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