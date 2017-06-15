Теннис и велосипед: министр рассказал о своих спортивных пристрастиях

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко признался в эксклюзивном интервью Sputnik, что он большой поклонник пеших прогулок, тенниса, бассейна и велосипеда.



© Sputnik / Виктор Толочко О допинге, финансах и Евроиграх в Минске: интервью министра спорта

На работу он нередко добирается пешком. Признается, что в его обязанности как отца входит доставка ребенка в школу. От нее до работы — 2,5-3 километра, которые старается преодолеть без помощи "четырех колес".

"Такие прогулки помогают собраться с мыслями, спланировать рабочий день. Тем более у нас очень красивый город. С удовольствием отмечаю, сколько людей разного возраста в том же парке Горького занимается физкультурой", — заметил он.

В сводное время министр увлекается теннисом, плавает в бассейне, ездит на велосипеде. На велопрогулки он старается выезжать вместе со всей семьей.

В качестве зрителя Шамко предпочитает следить за игровыми видами спорта, особенно за выступлениями белорусских команд.

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