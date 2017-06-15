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Теннис и велосипед: министр рассказал о своих спортивных пристрастиях
16.06.2017 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко признался в эксклюзивном интервью Sputnik, что он большой поклонник пеших прогулок, тенниса, бассейна и велосипеда.
© Sputnik / Виктор Толочко
На работу он нередко добирается пешком. Признается, что в его обязанности как отца входит доставка ребенка в школу. От нее до работы — 2,5-3 километра, которые старается преодолеть без помощи "четырех колес".
"Такие прогулки помогают собраться с мыслями, спланировать рабочий день. Тем более у нас очень красивый город. С удовольствием отмечаю, сколько людей разного возраста в том же парке Горького занимается физкультурой", — заметил он.
В сводное время министр увлекается теннисом, плавает в бассейне, ездит на велосипеде. На велопрогулки он старается выезжать вместе со всей семьей.
В качестве зрителя Шамко предпочитает следить за игровыми видами спорта, особенно за выступлениями белорусских команд.
Подробнее читайте в интервью Sputnik.
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Министр спорта и туризма Беларуси часто идет на работу пешком, преодолевая расстояние в три километра.
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