Белоруски проводят первый матч на Евробаскете. Мультимедийный онлайн TUT!

Белорусские баскетболистки проводят сегодня первый матч чемпионата Европы в Чехии.



Фото: fiba.com

Соперник нашей команды - сборная Италии. Букмекеры считают фаворитом итальянок, но белоруски уже не раз доказывали, что предугадать исход матчей с их участием практически невозможно.

С чистого листа. Чего сможет добиться на Евробаскете обновленная сборная Беларуси

Сегодня в нашей группе пройдет еще один матч - турчанки встретятся с командой Словакии. Победитель квартета напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи.





Беларусь 0−0 Италия

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 13.30.

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