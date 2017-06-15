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Белоруски проводят первый матч на Евробаскете. Мультимедийный онлайн TUT!

16.06.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусские баскетболистки проводят сегодня первый матч чемпионата Европы в Чехии.


Фото: fiba.com

Соперник нашей команды - сборная Италии. Букмекеры считают фаворитом итальянок, но белоруски уже не раз доказывали, что предугадать исход матчей с их участием практически невозможно.

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Сегодня в нашей группе пройдет еще один матч - турчанки встретятся с командой Словакии. Победитель квартета напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи.


  

Беларусь
  0−0  

Италия
 
 
  

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 13.30.

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Белорусские баскетболистки проводят сегодня первый матч чемпионата Европы в Чехии.

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