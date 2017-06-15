|
Белоруски проводят первый матч на Евробаскете. Мультимедийный онлайн TUT!
Белорусские баскетболистки проводят сегодня первый матч чемпионата Европы в Чехии.
Соперник нашей команды - сборная Италии. Букмекеры считают фаворитом итальянок, но белоруски уже не раз доказывали, что предугадать исход матчей с их участием практически невозможно.
Сегодня в нашей группе пройдет еще один матч - турчанки встретятся с командой Словакии. Победитель квартета напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 13.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские баскетболистки проводят сегодня первый матч чемпионата Европы в Чехии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии