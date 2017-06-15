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Белорусы получили в первом квартале на треть больше международных переводов, чем год назад
В первом квартале этого года белорусы получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов почти на 94,3 миллиона долларов. Такие данные
При этом отправлять за границу белорусы стали меньше: 34,1 миллиона долларов в первом квартале этого года, 34 миллиона долларов — за аналогичный период прошлого года.
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В первом квартале этого года белорусы получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов почти на 94,3 миллиона долларов.
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