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Белорусы получили в первом квартале на треть больше международных переводов, чем год назад

16.06.2017 13:27 — Разное | Tut.by  
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В первом квартале этого года белорусы получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов почти на 94,3 миллиона долларов. Такие данные приводит Нацбанк. За аналогичный период прошлого года эта сумма составила почти 69,1 миллиона долларов.

В своей статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Contact, BLIZKO, "Лидер", Money Gram, "Колибри", Faster, Anelik, InterExpress.

При этом отправлять за границу белорусы стали меньше: 34,1 миллиона долларов в первом квартале этого года, 34 миллиона долларов — за аналогичный период прошлого года.

 
 
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В первом квартале этого года белорусы получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов почти на 94,3 миллиона долларов.

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