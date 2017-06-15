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«Дело «Белого легиона» передано в СК

16.06.2017 13:36 — Разное | Ежедневник  
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«Дело «Белого легиона» передано в СК

фото: Freesmiby.tumblr.com

Следственным комитетом принято к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования.

Речь идет о так называемом деле «Белого легиона», которым ранее занимался КГБ.

В соответствии с подследственностью Следственным комитетом принято к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования), возбужденное Комитетом государственной безопасности, сообщили в пресс-службе СК.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности, поясняется в сообщении.

Уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Республики Беларусь Комитетом государственной безопасности прекращено, сообщает СК.

 
 
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Следственным комитетом принято к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования.

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