Кредитная зависимость: отчего она возникает и как от нее избавиться

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Каковы внешние и внутренние факторы, затягивающие человека в кредитную пропасть, при чем тут оральная фиксация психологического развития, и какие рекомендации можно дать тем, кто понимает, что не в состоянии закрыть долг перед банком.

Об этом «Снобу» рассказала психолог Марина Куликова.

Кредит за кредитом: как это бывает

У одной девушки все было хорошо: привлекательная внешность, высшее образование, работа, молодой человек, своя квартира. Ей выдали на работе новую зарплатную карту, но не дебетовую, как чаще бывает, а кредитную. Уже через пару месяцев раздался звонок из банка: овердрафт в 100 тысяч рублей. Из банка девушка ушла с новым кредитом на сто пятьдесят тысяч рублей, сто из которых ушли на погашение овердрафта.

Через полгода ей пришлось взять еще один кредит, уже на триста пятьдесят тысяч, чтобы вернуть те сто пятьдесят, плюс проценты, страховки и прочее.

Через полтора года она должна была снова брать кредит — на один миллион триста пятьдесят тысяч рублей. Вся зарплата девушки уходила на погашение кредита, и жить оставалось не на что. В конце концов она легла в больницу с нервным срывом.

Она рассказывала, что не понимала, как «влипала» в очередной кредит, и ей казалось, что взять еще один кредит, чтобы отдать старый, было единственным выходом. Вроде бы никаких особенных приобретений она не делала, деньги куда-то просто распылились — сознание полностью вытеснило все происходившее с ней в те месяцы.

Потеряв из-за проблем со здоровьем свою работу, она лишилась возможности платить по кредитам. Ее дело лежит в суде уже больше года — кредит оказалось гасить некому, но ей пытаются помочь взрослые родственники.

Вот еще одна история. Молодой человек решил купить машину — в кредит. У него был стабильный заработок, но своих финансовых возможностей он не рассчитал. Он был уверен: если не хватит денег на выплату по кредиту, он вернет машину, и все. Через некоторое время машину действительно забрали, а кредит, обремененный штрафами и пенями, остался. Его родители уже отдали банку сумму больше, чем стоимость машины, на которой сын ездил пару месяцев, но до сих пор не расплатились.

Наконец, одного вполне зрелого человека попросили выступить поручителем, и он разрешил использовать свою квартиру в обеспечение кредита для родного брата. Брат по кредиту не расплатился, а у нашего героя было что забрать.

Способность откладывать удовольствие формируется в самом раннем детстве — это было выяснено в ходе известного эксперимента стэнфордских ученых, известного как «зефирный эксперимент»

Почему люди попадают в такие истории

Люди, которым было трудно выжить на зарплату, были всегда. Они стреляли трешку до пятницы, были вечно кому-то должны. Если им везло, то планирование семейного бюджета целиком и полностью брал на себя их муж или жена.

Мы выскочили из советской эпохи, как пробка из шампанского, но в нашей памяти остались тотальный дефицит и зависть к западному изобилию товаров. Предел мечты у нас был — попасть в супермаркет, в котором есть все. Со временем жизнь стала налаживаться, в начале 2000-х нам рассказали, что хорошо жить, как героиня сериала «Секс в большом городе»: пускай без собственной квартиры и иногда с долгами, зато с выдающейся коллекцией дорогих туфель. Так закредитованность стала общественным явлением и культурологическим феноменом.

Поведенческая теория говорит о том, что в человеке можно развить мотивацию и самоконтроль с помощью упражнений, подкрепляемых ценными вознаграждениями. Глубинно-ориентированная психология предлагает не столько качать «мышцу» воли и учиться откладывать удовольствие, сколько искать мотивы и нащупывать эту самую «мышцу».

Способность откладывать удовольствие формируется в самом раннем детстве — это было выяснено в ходе известного эксперимента стэнфордских ученых, известного как «зефирный эксперимент». Детям 4–6 лет предлагали выбор между одним небольшим вознаграждением, предоставляемым немедленно (один зефир), и увеличением награды вдвое, если они смогут терпеливо ждать ее в течение короткого периода, во время которого экспериментатор покинул комнату, чтобы вернуться после ожидания. Терпеть ради возможности съесть два зефира нужно было немного — 15 минут, но дети не знали, сколько им ждать. Меньшинство испытуемых съедали сладость сразу же, без раздумий, остальные терпели, как могли. Примерно третья часть детей дождались вознаграждения.

Ученые отследили судьбу группы людей, которые в детстве участвовали в «зефирном эксперименте»: спустя десять лет дети, которые смогли растянуть удовольствие и дождаться второго зефира, оказались более компетентными подростками (со слов их родителей), потом показали лучшие результаты выпускных школьных тестов, и в целом их жизнь складывается более благополучно. Но их способность контролировать свою реакцию на соблазны обусловлена быстрой реакцией префронтальной коры головного мозга. Впрочем, есть методики ее развития, и не одна лишь префронтальная кора является ключевым фактором ваших отношений с банком.

Психологические причины закредитованности

В корне проблемы закредитованности лежат синдром зависимости, оральная фиксация и не пройденная сепарация. Зависимый человек дефицитарен. Он не может жить без чего-то для себя важного: без другого человека, алкоголя, азартной игры или других вещей, которые не являются необходимыми для жизни других людей.

Зависимому человеку плохо наедине с собой. Его не устраивает мир, в котором он живет, и сам он кажется себе недостаточно хорошим.

Зависимые от денег люди могут испытывать тоску, когда не делают покупок. Радость возникает от осознания самой возможности потратить деньги. В этом они видят свою власть, свою потенцию, хотя на самом деле это скрытый механизм компенсации собственной дефицитарности. В доме зависимого человека покупки надолго не задерживаются. Одежда выбрасывается сумками или раздаривается для того, чтобы появилась возможность купить что-то новое.

Оральная фиксация психологического развития происходит так. Голодный младенец не умеет ждать кормления. Он не знает, что мать в конце концов придет и даст ему грудь. Если мать укладывает его спать голодным или кормит строго по часам, а не когда ребенок действительно голоден, ее ребенок не учится ждать, потому что не уверен в том, что его рано или поздно все-таки накормят, и помнит свой негативный опыт засыпания голодным. Только ребенок, уверенный в том, что мать накормит всегда, может спокойно ее дождаться. Такой ребенок в дальнейшем легко тренирует силу воли и умение откладывать удовольствие. А голодный и не верящий в добро ребенок не в состоянии отсекать волей тревогу и беспокойство.

Кормить ребенка — не только давать ему бутылочку или грудь. Это еще брать ребенка на руки, когда он тревожится, успокаивать.

Позже, когда ребенок начинает бегать и отделяться от мамы, он проходит важный период сепарации, то есть учится самостоятельно справляться со страхами и тревогами. Развитию этих навыков обычно мешает гиперопека. «Голодный», тревожный и несамостоятельный ребенок, став взрослым, не может терпеть отсутствия благ или просто стесненных обстоятельств и не умеет самостоятельно с ними справляться, он все приносит «маме» — разбирайся, мол, сама. Вот почему в двух из трех историй, рассказанных в начале, возникают фигуры родителей и других родственников, которые берут на себя обязанности по выплате долгов.

«Голодный ребенок», став взрослым, остается голодными: ему хочется попробовать как можно больше, просто взять, без соблюдения условий, без борьбы за приз

Глубинная причина возникновения зависимости — тревога по поводу ресурса жизни, сформированная в раннем детстве. Перестроить мировосприятие таких людей практически невозможно, но стараться это делать все равно надо. Общая пессимистичность по поводу жизни остается у них навсегда. Она преодолевается (уменьшается) только длительной и глубинной терапией.

«Голодный ребенок», став взрослым, остается голодными: ему хочется попробовать как можно больше, просто взять, без соблюдения условий, без борьбы за приз. Это первая причина появления в его жизни неприятностей с кредитами. Таких «голодных» сейчас целое поколение. Это дети родителей постсоветского периода, выкормленные по графикам советской педиатрии, выращенные на зависти к западному изобилию и мотивированные историями Кэрри Брэдшоу.

Кроме вышеописанных причин у зависимости есть и органическая причина: центры удовольствия мозга не стимулируются в достаточной степени, поэтому человеку необходим дополнительный допинг. Также есть мнение, что зависимость передается генетически.

Кредитная зависимость является аддикцией, поэтому сделку, заключенную с банком, можно оспорить, пройдя судебно-медицинскую экспертизу. Однако люди либо не знают о такой возможности, либо не хотят (побаиваются) связываться с психиатрами и предпочитают избегать такого сценария решения проблемы.

Банки не заинтересованы в усложнении процедуры выдачи кредита, поэтому справка из психоневрологического диспансера при получении кредита в миллион рублей сейчас не требуется.

Как избежать закредитованности

Вы рискуете попасть в кредитный лимб, если вам все время не хватает денег до следующей зарплаты, вы часто просите деньги у родителей (мужа, сестры, брата, подруги), несмотря на то что давно работаете, у вас появляется чувство тревоги, когда с собой нет наличных, вы получаете удовольствие, когда тратите деньги, вас не смущает девиз «Живи сегодня — отдашь завтра», вы не понимаете, куда деваются деньги, и не помните, как кошелек, в котором с утра были наличные, вечером оказался пустым. Если многое из вышенаписанного может быть применимо к вам, значит, вам следует привнести больше осознанности в отношения с деньгами. Помимо очевидных советов, которые всегда действуют для людей, склонных к импульсивным тратам — например, приучиться к списку покупок и без занесения вещи в лист не трогать ее, не отправляться на прогулку по ТЦ, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей или убить время, отписаться от соцсетей и рассылок интернет-магазинов — можно порекомендовать следующее:

Старайтесь получать эмоцию радости из альтернативных источников, а горе и тревогу проживать, а не отыгрывать. Самая простая проективная методика — рисование.

Психотерапия поможет развоплотить мысль о том, что этот мир плох, что плохи вы сами, что хорошо где-то в другом месте, а все, что сейчас с вами происходит, недостойно проживания.

Найдите сообщество себе подобных. Также помогает открытое заявление о своей проблеме и выбор нового сценария жизни в присутствии других людей.

Научитесь генерировать ощущение счастья. Звучит как «научитесь магии», однако существует несколько методик самонастройки. Одна из них, например, описана в бестселлере Михая Чиксентмихайи «Поток. Психология оптимального переживания».

Что делать, если ситуация с кредитами все же вышла из-под контроля

Не прячьте голову в песок и не скрывайте проблему — расскажите о ней надежным друзьям.

Вместо чтения в интернете ужасных историй о кредитах, которые случились с другими, изучайте возможность признания сделки недействительной по медицинским основаниям и закон о банкротстве физического лица — оказалось, что россияне редко пользуются возможностями, которые дает этот закон.

Не берите очередной кредит, чтобы расплатиться с предыдущим, и не отдавайте долг чужими руками.

Не бойтесь коллекторов и судебных исполнителей. Звонки от них придется терпеть, но надо понимать, что цель звонящих — вогнать вас в панику и заставить найти любые средства, чтобы погасить существующую задолженность как можно скорее и не размышляя. Научитесь отвечать на звонки спокойно и по четкому плану, или, если совсем не получается, найдите того, кто сможет вам в этом помочь. Помните, что деятельность коллекторских структур сегодня четко регулируется законом.

Сходите на консультацию к юристу. Потом сходите к другому, потом к третьему. Вы поймете, что советов столько, сколько есть юристов. Рано или поздно у вас сложится понимание того, что надо делать, а что нет.

Если у вас есть недвижимость, накопления, собственность — это все может уйти на погашение задолженности. Проштудируйте все возможные инструкции по тому, как обезопасить имущество, и сделайте это как можно более оперативно.

Поищите психолога или терапевтическую группу, которые поддержат вас в тяжелый период. Главное — сохранить себя. К тому же часто выхода из положения не видно, потому что человек продолжает смотреть с одной точки. Сменить фокус, посмотреть на проблему с другого угла вам поможет другой человек или группа.

Не думайте о сложившейся ситуации как о тупиковой. Отныне ваша мантра: «Выход есть, его не может не быть».