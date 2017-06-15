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БСБ Банк сообщил, какие банки заблокировали его карты

16.06.2017 14:06 — Разное | Ежедневник  
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БСБ Банк сообщил, какие банки заблокировали его карты

фото:sputnik.by

БСБ Банк, у которого с 26 июня отзывается лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами, уведомил держателей своих карточек о текущей ситуации.

Банк обещает оперативно вносить актуальную информацию о доступных денежных средствах в банкоматах и пополнять их, сообщается на его сайте.

На данный момент, сообщают в БСБ Банке, его карточки заблокировали три банка:  Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк. В связи с этим держатели карточек не смогут расплачиваться ими в организациях торговли по терминалам, в банкоматах названных банков и АЗС.

По состоянию на 16 июня, как сообщает БСБ Банк, держатели его карточек могут свободно снимать денежные средства в банкоматах Банка БелВЭБ, Технобанка, Альфа-Банка, Банка Москва-Минск, РРБ банка, Идея Банка, МТБанка, Белинвестбанка, а также рассчитываться в торговых сетях, обслуживаемых данными банками. Информация по другим банкам уточняется. 

Банк также дает рекомендации для клиентов, находящихся за границей, которые не смогут вернуться в Беларусь до 26 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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БСБ Банк, у которого с 26 июня отзывается лицензия на отдельные банковские операции с физическими лицами, уведомил держателей своих карточек о текущей ситуации.

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