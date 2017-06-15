МАРТ пообещал ограничить сети в применении рыночной силы к поставщикам

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Реагируя на жалобы некоторых отечественных поставщиков, министерство пообещало пресечь «недобросовестные практики» отдельных торговых сетей.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовит рекомендации о предоставлении информации об условиях доступа товаров в торговые сети, сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич во время совещания с представителями поставщиков и торговых сетей по началу расследования дискриминационных условий предоставления полочного пространства в торговых сетях, передает БЕЛТ А.

Ирина Наркевич отметила, что поставщик продовольственных товаров обязан предоставлять информацию об условиях попадания товаров на полки, но нет нормы, которая бы обязывала торговые сети размещать эту информацию исключительно на сайте. "Но мы подготовим соответствующую рекомендацию во взаимодействии с бизнесом и разместим ее на сайте министерства", - сказала она.

С начала года в министерство поступили жалобы от ОАО "Красный пищевик", ГП "Сладкая страна", ИЧУПП "Смак", ОАО "Лидахлебопродукт", касающиеся проблемного доступа на полочное пространство, навязывания невыгодной логистической схемы поставки продукции в торговую сеть. В связи с этим проводится совещание с участием госорганов, представителей поставщиков и торговых сетей, пояснила Норкевич.

"Наше совещание - не площадка для взаимных упреков производителей и розницы, его цель - пресечь недобросовестные практики отдельных торговых сетей. Нужно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон. И исключить так называемые платы за полки, тестирование, необоснованные скидки и бонусы.

В последнее время идет тенденция роста так называемых сетевых игроков. Если в 2015 году топ-10 в продтоварах занимали около 30%, то в 2016-м - уже 40%. Мы видим, что наметился дисбаланс в цепочке "производитель-торговля-конечный потребитель", поэтому в новых поправках в закон "О торговле" предусмотрен безбарьерный вход на рынок розницы для всех. Для тех, кто выстраивает отношения с контрагентами только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры", - сказала Ирина Наркевич.

Также одна из тем для обсуждения на совещании - поддержка производителей, выпускающих конкурентоспособную импортозамещающую продукцию. "Белорусская продукция - это зарплата в коллективах, производящих продукцию, это налоги в бюджет, это пенсионный фонд и многое другое, важное для каждого из нас", - подчеркнула замминистра.

