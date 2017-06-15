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В новую клавиатуру Microsoft встроили сканер отпечатков пальцев
Microsoft сегодня анонсировала свою новую клавиатуру Modern Keyboard. Ее уникальность — во встроенном сканере отпечатков пальцев.
Внешне она выглядит точно так же, как представленная недавно Surface Keyboard. Отличия — в возможности работать как по кабелю, так и без него, а также в сканере отпечатков.
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Клавиатура появится в продаже в ближайшее время и будет стоить 130 долларов (в США).
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Стоимость гаджета - 130 долларов.
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