В новую клавиатуру Microsoft встроили сканер отпечатков пальцев

Microsoft сегодня анонсировала свою новую клавиатуру Modern Keyboard. Ее уникальность — во встроенном сканере отпечатков пальцев.

Внешне она выглядит точно так же, как представленная недавно Surface Keyboard. Отличия — в возможности работать как по кабелю, так и без него, а также в сканере отпечатков.

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Последний интегрирован в правую клавишу Windows, и позволяет залогиниться в Windows 10 и на ряде сайтов (используется технология Windows Hello). Modern Keyboard работает с Windows, macOS и последними версиями Android.

Клавиатура появится в продаже в ближайшее время и будет стоить 130 долларов (в США).

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