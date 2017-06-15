Новую сессию Парламентского собрания Беларуси и России примет Брянск /

В ходе 52-ой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, состоявшейся в Минске, одной из основных тем обсуждения стали вопросы сближения законодательств стран-участниц Союзного государства в обеспечении равных прав граждан.

По итогам сессии депутат Государственной думы Российской Федерации Артем Туров в беседе на радио Sputnik Беларусь отметил, что нынешний процесс интеграции и формирования единого правового пространства — это эксклюзивная история Союзного государства. Иные интеграционные процессы, запущенные в настоящее время в разных странах, не принесли такого эффекта, особенно в социальной сфере.



© Sputnik / Виктор Толочко Рапота перечислил проблемные вопросы Союзного государства

"У нас достаточно близко работают наши министерства, особенно блок, который отвечает за здравоохранение, медицину, образование. Но сегодня мы говорили о системе. Если мы говорим о едином пространстве, вне зависимости от каких-то бюрократических или министерских процессов, важно, чтобы гражданин, белорус либо россиянин, на всей территории чувствовал себя защищенным и с такими же правами, если белорус находится в России и, наоборот, россиянин в Беларуси", — отметил депутат.

По словам собеседника, за минувшие полгода на заседании специальной парламентской комиссии были рассмотрены практически все сферы жизни — трудоустройство и обеспечение жизни, здравоохранение и образование, торгово-экономическое сотрудничество и миграционная политика.

"Мы рассмотрели, как гражданин, живущий в рамах Союзного государства, может обладать равными правами. И сегодня вышли на конкретную и очень интересную историю. В конце этого года состоятся парламентские слушания, это первые парламентские слушания, которые будут проводиться для того чтобы подвести итог конкретного анализа", — рассказал Туров.

Собеседник Sputnik привел несколько конкретных примеров возможной унификации законодательств двух стран в разных сферах.



© Sputnik / Виктор Толочко Комитет госконтроля недоволен реализацией бюджета Союзного государства

"Проходят, например олимпиады среди школьников. Школьник, поступая в вуз, если он выиграл какую-то российскую олимпиаду, имеет льготу на поступление. Но, поступая в белорусский вуз, он такой льготы не имеет. Устранение таких точечных моментов в рамках Союзного государства это важная вещь. Или, например, в России действует комплекс ГТО, который при поступлении также дает определенную льготу. В Беларуси данного комплекса нет, но правильно было бы, если бы такая норма была везде", — рассказал Туров.

В то же время, если говорить о товаропроизводителях, то в настоящее время в России действует закон о федеральных сетях, когда каждая крупная сеть обязана проводить тендер на закупку каких-либо товаров. Участие производителей в таких тендерах на конкурсной основе может решить многие вопросы.

"Мы с коллегами, обсуждая торговую деятельность, вышли с инициативой. Например, некоторые российские товаропроизводители с большим трудом могут зайти на белорусский рынок и в белорусские торговые сети. Принятие аналогичного республиканского закона могло бы снять в вопрос об ограничении конкуренции сфере поставок продукции", — отметил депутат.

Беседу с депутатом Государственной думы России Артемом Туровым слушайте на радио Sputnik Беларусь.