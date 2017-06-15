В уютной бухте Гурзуфа уже в 1925 году в четырех палатках "Артека" побывали 320 детей. Болезненные дети, пережившие Гражданскую войну, жили здесь в спартанских условиях и оздоравливались купанием, солнечными ваннами, походами и беседами у костра.

В 1928 году в "Артеке" уже были деревянные постройки, для столовой использовалось место под тентом. Зиновий Соловьев проводил много времени с детьми, был веселым, общительным педагогом. Одним из его заветов пионерии было бережно относиться к своему здоровью и держать связь с лагерем. Это и стало своеобразным девизом всех артековцев.

С первых лет работы "Артек" стал международным: принимал детей из Испании, Германии и других стран.

В 1930-е годы путевка в "Артек" стала своеобразной премией — сюда отправляли лучших пионеров страны. Сюда к пионерам в гости приезжали великие полководцы, руководители советской державы, а позже герои войны, покорители космоса и выдающиеся писатели и спортсмены.

В годы Великой Отечественной войны "Артек" эвакуировался в Белокуриху: оказавшиеся в лагере 22 июня школьники больше года добирались из Крыма на Алтай. С освобождением Крымского полуострова в 1944-м началось восстановление лагеря, и вскоре артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции.

В 1960-х началось строительство "Большого Артека", появились комплексы "Морской", "Прибрежный", "Горный".

В 1970-1980 годах "Артек" стал центром пионерского и международного молодежного движения, тут побывали дети из 83 стран мира.

В гости к артековцам в послевоенные годы приезжали Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Хо Ши Мин, Бенджамин Спок, Лев Яшин и другие. А в 1983-м "Артек" плакал, расставаясь с американской девочкой Самантой Смит, с которой невозможно было не подружиться.

До 1991 года "Артек" был всесоюзным, затем принадлежал Украине и назывался "Международный детский центр "Артек".

31 марта 2015 года, после возвращения Крыма в состав России, имущество, закрепленное за ним, было передано в собственность РФ. Сегодня "Артек" это 208 гектаров южного побережья Крыма, половина из которых парки. Пляжи лагеря протянулись на семь километров от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф.

"Артек" встретил свою 92-ю годовщину завершением основного этапа реконструкции (запущено 9 из 10 лагерей), утренней зарядкой со звездными вожатыми и праздничными представлениями.