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Совещание сторон Конвенции Эспо пока не приняло решения по БелАЭС

16.06.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sutnik. Совещание сторон Конвенции Эспо в Минске пока не приняло решения по белорусскому вопросу, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.

В кулуарах конференции ее участники обсуждают вариант отложить принятие решения по белорусской АЭС и спору Минска и Вильнюса по этому поводу на год. Дискуссии по этому вопросу были жаркими и продолжались до позднего вечера.

Совещание сторон Конвенции Эспо пока не приняло решения по БелАЭС
© Sputnik Виктор Толочко
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"Я не могу сейчас подтвердить или опровергнуть эти слухи, эти разговоры и предложения, звучащие в кулуарах. Это все равно, что гадать на кофейной гуще", — сказала Малкина в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Она подчеркнула, что когда совещание сторон конвенции завершится, станет ясно, какие решения будут приняты по белорусскому вопросу.

"Лучше иметь немножко терпения и дождаться официального решения, чем делать громкие заявления, а в результате получить пшик", — сказала она.

Позднее в беседе с журналистами Малкина не исключила, что в пятницу дискуссия может продолжиться и до полуночи.

"Главное, чтобы билеты на самолет у участников совещания позволили ее продолжить", — сказала она.

Малкина также призналась, что из-за напряженной работы в четверг не смогла выспаться.

 
Теги: Минск
 
 
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В кулуарах говорят о том, что это принятие этого решения может быть отложено на год, в Минприроды предлагают дождаться конца совещания.

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