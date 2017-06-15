Центробанк России снизил ключевую ставку

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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются", — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России в этом году уже дважды снижал ставку — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле — на 0,5 процентного пункта, сообщает РИА Новости .

В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала новое снижение, заявив, что регулятор рассматривает два варианта: на 0,25 или 0,5 процентного пункта. Накануне, во время "прямой линии", президент Владимир Путин отметил, что рассчитывает на дальнейшее аккуратное снижение ключевой ставки.

Рубль отреагировал на решение ЦБ укреплением — курс доллара к 13.40 мск снижался на 30 копеек, до 57,59 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 64,36 рубля.

ЦБ отмечает, что низкая инфляция приобретает устойчивость, краткосрочные инфляционные риски снизились, хотя на среднесрочном горизонте они сохраняются. В дальнейшем регулятор продолжит умеренно жесткий курс денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи 4%. В частности, регулятор "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года", следует из пресс-релиза.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране — ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты. В конце 2014 года Центробанк резко поднял ключевую ставку — до 17%, а затем постепенно опускал ее.