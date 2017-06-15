Сыграл в Golf: шестое поколение Volkswagen Polo стало самым крупным в истории

Новое поколение Volkswagen Polo окончательно рассекретили. Субкомпактный некогда хэтчбек со сменой поколений, можно сказать, вырос из штанишек — длина автомобиля превысила магическую отметку в 4 метра, и теперь нынешний Polo по длине даже чуть больше Golf третьего поколения.





Если быть совсем точным, в длину шестой Polo растянулся на 4,05 м (у предшественника было 3,97 м), прибавка вширь составила 7 см (1,75 м без зеркал), колесная база подросла на 9,4 см — до 2,56 м. Объем багажника увеличился с 280 до 351 л. Для сравнения: у того же Golf он равен 380 л.





А еще новый Polo, созданный на модульной «тележке» MQB A0 (благодаря ей автомобиль стал легче на 70 кг), сможет похвастаться широкими возможностями персонализации: можно выбрать один из 14 основных цветов кузова, 12 вариантов легкосплавных колесных дисков, различные цветовые акценты для декоративных вставок и схемы отделки салона. От выпуска трехдверной версии отказались ввиду низкого спроса.





По длине списка опций новый Polo не уступит старшим братьям по платформе. Разумеется, на борту имеется новейшая мультимедиасистема с сенсорным дисплеем с диагональю от 6,5 до 8 дюймов (в зависимости от комплектации). За доплату для нового Polo доступны цифровая комбинация приборов и стеклянная панорамная крыша. Также в списке опций можно найти автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, регулируемые амортизаторы, систему слежения за мертвыми зонами, беспроводную зарядку для смартфонов.





В Европе для нового Polo заявлена широкая гамма двигателей. Она включает шесть бензиновых моторов — это агрегаты 1.0 MPI (65 и 75 лошадиных сил), 1.0 TSI (95 и 115 сил), 1.5 TSI (150 сил) и 2.0 TSI (200 «лошадок») у GTI-версии, а также дизель 1.6 TDI (80 и 95 сил). Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG.





Европейские продажи шестого Polo начнутся уже в этом году. Цены в Германии стартуют от 12 975 евро. Нам же придется ждать седана российской сборки на основе нового хэтчбека — появится он не раньше следующего года.