Бойцы ОМОН взяли штурмом наркопритон в Бобруйске

Как сообщило издание " Коммерческий курьер ", спецмероприятие проводилось 14 июня сотрудниками наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН.

В одной из комнат дома правоохранители обнаружили полиэтиленовые свертки с белым порошком, который был отправлен на экспертизу.

По факту был возбужден ряд уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).