ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бойцы ОМОН взяли штурмом наркопритон в Бобруйске

16.06.2017 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщило издание "Коммерческий курьер", спецмероприятие проводилось 14 июня сотрудниками наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН.

В одной из комнат дома правоохранители обнаружили полиэтиленовые свертки с белым порошком, который был отправлен на экспертизу.

По факту был возбужден ряд уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ОМОН в Бобруйске штурмом взяли дом в Бобруйске, где проживали граждане, распространявшие наркотики. Смотрите кадры оперативной съемки с места...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Центробанк России снизил ключевую ставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика