|
Бойцы ОМОН взяли штурмом наркопритон в Бобруйске
16.06.2017 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Как сообщило издание "
В одной из комнат дома правоохранители обнаружили полиэтиленовые свертки с белым порошком, который был отправлен на экспертизу.
По факту был возбужден ряд уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ОМОН в Бобруйске штурмом взяли дом в Бобруйске, где проживали граждане, распространявшие наркотики. Смотрите кадры оперативной съемки с места...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии